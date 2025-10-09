"Deutschland darf sich nicht lahmlegen lassen" Lufthansa-Chef äußert sich zu Drohnengefahr an Flughäfen

Von afp 09.10.2025

Carsten Spohr (Archivbild): Der Lufthansa-Chef warnt. (Quelle: Sepp Spiegl via www.imago-images.de)

Nach wiederholten Drohnenvorfällen an deutschen Flughäfen ist für Lufthansa-Chef Carsten Spohr klar: Es braucht ein entschlossenes Vorgehen der Regierung.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Bundesregierung zum entschlossenen Handeln gegen Drohnenflüge über deutschen Flughäfen aufgerufen. "Deutschland darf sich nicht lahmlegen lassen", sagte Spohr im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks laut Mitteilung vom Donnerstag. Hier gebe es dringenden Handlungsbedarf.

Konkret forderte Spohr "klare Zuständigkeiten" der verschiedenen Sicherheitsbehörden. Zur Abwehr von Drohnen müssten "operative Antworten" gefunden werden. Der Lufthansa-Chef ließ offen, ob damit auch der Abschuss von Drohnen gemeint sei. Weitere Flughafen-Schließungen wegen Überflügen von Drohnen wollte er nicht ausschließen. "Im Zweifelsfall muss Sicherheit im Luftverkehr immer das oberste Gebot sein", stellte Spohr klar.