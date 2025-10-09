t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Drohnenalarm: Unbekanntes Flugobjekt über Nato-Basis Geilenkirchen

Alarm in Geilenkirchen
Fluggerät dringt in Sperrzone von deutscher Nato-Basis ein

Von t-online, jha
09.10.2025 - 17:58 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Awacs-Flugzeug auf der Nato-Basis in Geilenkirchen: Über dem Flugplatz wurde eine Drohen gesichtet.Vergrößern des Bildes
Ein Awacs-Flugzeug auf der Nato-Basis in Geilenkirchen: Über dem Flugplatz wurde eine Drohen gesichtet. (Quelle: Clemens Vasters, Viersen/CC BY 2.0/Wikimedia Commons)
News folgen

Auf der Nato-Basis in Geilenkirchen ist am Mittwochabend eine Drohne entdeckt worden. Polizei und Feldjäger rückten aus.

Eine nicht identifizierte Drohne ist am Mittwochabend offenbar in die Flugverbotszone des Fliegerhorsts Geilenkirchen eingedrungen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde der Flugkörper gegen 19 Uhr von Sensoren erfasst und soll rund eine Minute in geringer Höhe über die Landebahn geflogen sein. Auf dem Gelände ist die Awacs-Flotte der Nato stationiert.

Loading...

Nach dem Vorfall wurde Alarm ausgelöst. Militär- und Zivilpolizei suchten die Umgebung der Basis ab, fanden jedoch keine Hinweise auf die Drohne oder deren Steuerung. Dennoch ordneten die Behörden eine Erhöhung der Schutzmaßnahmen an.

Ein Sprecher der Basis bestätigte dem Bericht zufolge, dass das Sensorsystem eine Drohne registriert habe. Die Umgebung sei umgehend durchsucht worden, ohne Ergebnis. Da es derzeit eine "erhöhte Sensibilität" gebe, werde jeder Hinweis ernst genommen. Möglich sei aber auch ein Fehlalarm, hieß es.

Die Nato-Basis in Geilenkirchen spielt eine zentrale Rolle bei der Luftraumüberwachung an der Ostflanke des Bündnisses. Dort sind die Awacs-Flugzeuge stationiert – große Aufklärungsjets vom Typ Boeing E-3A mit einer markanten, pilzförmigen Radarschüssel auf dem Rumpf. Sie können Bewegungen in der Luft über mehrere Hundert Kilometer erfassen und dienen der Früherkennung möglicher Bedrohungen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Awacs verstärkt im Einsatz, um den Nato-Luftraum über Osteuropa zu überwachen.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Themen A bis Z

Politiker

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom