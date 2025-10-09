Alarm in Geilenkirchen Fluggerät dringt in Sperrzone von deutscher Nato-Basis ein

Von t-online , jha 09.10.2025 - 17:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Awacs-Flugzeug auf der Nato-Basis in Geilenkirchen: Über dem Flugplatz wurde eine Drohen gesichtet. (Quelle: Clemens Vasters, Viersen/CC BY 2.0/Wikimedia Commons)

Auf der Nato-Basis in Geilenkirchen ist am Mittwochabend eine Drohne entdeckt worden. Polizei und Feldjäger rückten aus.

Eine nicht identifizierte Drohne ist am Mittwochabend offenbar in die Flugverbotszone des Fliegerhorsts Geilenkirchen eingedrungen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde der Flugkörper gegen 19 Uhr von Sensoren erfasst und soll rund eine Minute in geringer Höhe über die Landebahn geflogen sein. Auf dem Gelände ist die Awacs-Flotte der Nato stationiert.

Nach dem Vorfall wurde Alarm ausgelöst. Militär- und Zivilpolizei suchten die Umgebung der Basis ab, fanden jedoch keine Hinweise auf die Drohne oder deren Steuerung. Dennoch ordneten die Behörden eine Erhöhung der Schutzmaßnahmen an.

Ein Sprecher der Basis bestätigte dem Bericht zufolge, dass das Sensorsystem eine Drohne registriert habe. Die Umgebung sei umgehend durchsucht worden, ohne Ergebnis. Da es derzeit eine "erhöhte Sensibilität" gebe, werde jeder Hinweis ernst genommen. Möglich sei aber auch ein Fehlalarm, hieß es.