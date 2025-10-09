Alarm in Geilenkirchen Fluggerät dringt in Sperrzone von deutscher Nato-Basis ein
Auf der Nato-Basis in Geilenkirchen ist am Mittwochabend eine Drohne entdeckt worden. Polizei und Feldjäger rückten aus.
Eine nicht identifizierte Drohne ist am Mittwochabend offenbar in die Flugverbotszone des Fliegerhorsts Geilenkirchen eingedrungen. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde der Flugkörper gegen 19 Uhr von Sensoren erfasst und soll rund eine Minute in geringer Höhe über die Landebahn geflogen sein. Auf dem Gelände ist die Awacs-Flotte der Nato stationiert.
Nach dem Vorfall wurde Alarm ausgelöst. Militär- und Zivilpolizei suchten die Umgebung der Basis ab, fanden jedoch keine Hinweise auf die Drohne oder deren Steuerung. Dennoch ordneten die Behörden eine Erhöhung der Schutzmaßnahmen an.
Ein Sprecher der Basis bestätigte dem Bericht zufolge, dass das Sensorsystem eine Drohne registriert habe. Die Umgebung sei umgehend durchsucht worden, ohne Ergebnis. Da es derzeit eine "erhöhte Sensibilität" gebe, werde jeder Hinweis ernst genommen. Möglich sei aber auch ein Fehlalarm, hieß es.
Die Nato-Basis in Geilenkirchen spielt eine zentrale Rolle bei der Luftraumüberwachung an der Ostflanke des Bündnisses. Dort sind die Awacs-Flugzeuge stationiert – große Aufklärungsjets vom Typ Boeing E-3A mit einer markanten, pilzförmigen Radarschüssel auf dem Rumpf. Sie können Bewegungen in der Luft über mehrere Hundert Kilometer erfassen und dienen der Früherkennung möglicher Bedrohungen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind die Awacs verstärkt im Einsatz, um den Nato-Luftraum über Osteuropa zu überwachen.