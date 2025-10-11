Bloß keine Kampfkandidatur

Bobgas Kandidatur kam überraschender als die von Held. Eigentlich wollte sein Vorgänger Jakob Blasel noch einmal antreten. Dann ließ er vor einigen Wochen überraschend wissen, dass er sich nun doch lieber auf sein Studium konzentrieren wolle. Auf Nachfragen dazu, schwieg Blasel, der stets eher zurückhaltend und ruhig wirkte. Der "Spiegel" schreibt, Bobga sei von Nietzard unterstützt worden. Blasel habe einer Kampfkandidatur aus dem Weg gehen wollen. Nietzards letzte Rache, sozusagen.

Dass das Verhältnis zwischen Blasel und Nietzard nicht das Beste war, konnte man sich bereits denken. Im Gespräch mit t-online im Sommer etwa verlor Blasel kein schlechtes Wort über seine Co-Sprecherin, gab sich loyal. Positives war ihm aber ebenfalls nicht zu entlocken. Der frisch gewählte Bobga weist zurück, dass er auf Nietzards Geheiß kandidiert habe. "Ich habe mich eigenständig dazu entschieden, als Bundessprecher zu kandidieren", sagt der 23-Jährige darauf angesprochen.

Nietzard hatte keinen leichten Stand in der Partei

Held und Bobga müssen jetzt inhaltlich Akzente setzen – und das Verhältnis zur Mutterpartei neu austarieren. Das war auch schon von Blasel und Nietzard erwartet worden, nachdem sich die Partei und ihre Nachwuchsorganisation in der Ampel-Zeit derart entfremdet hatten, dass der Bundesvorstand geschlossen zurückgetreten war. Doch gelungen war ihnen das nicht wirklich.

Doch spätestens als Nietzard zum Jahreswechsel postete "Männer die ihre Hand beim Böllern verlieren können zumindest keine Frauen mehr schlagen" (sic!)" ging es wieder bergab. Weitere Aufreger folgten. Parteikollegen wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder Cem Özdemir, der Kretschmann in dem bürgerlichen Bundesland politisch beerben will, forderten Nietzard zum Parteiaustritt auf.

Und auch sonst machte in der Partei hinter vorgehaltener Hand kaum jemand ein Geheimnis daraus, dass man von Nietzard nicht viel halte. Auf den Rückzug der 26-Jährigen reagierten viele mit Erleichterung. Bei den Auseinandersetzungen sei es weniger um Inhalte, als um politischen Stil und den Umgang miteinander gegangen, heißt es.

