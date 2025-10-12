Was haben Sie gedacht, als Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gesagt hat, die AfD werde 2029 nur noch bei 9 Prozent stehen?

Das muss ja unser Ziel sein. Und ich glaube auch, dass wir die Chance haben, wenn sich alle am Riemen reißen.

Bedeutet?

Nicht so viel schnacken, sondern machen. Und bloß nicht streiten. Ankündigungen reichen nicht. Die Menschen bewerten eine Regierung danach, was sie tut. Wenn wir es hinbekommen, die entscheidenden Dinge in Deutschland wieder vernünftig zu sortieren, dann kehrt das Vertrauen zurück. Da tragen Union und SPD jetzt eine Riesenverantwortung.

Braucht es dafür mehr von der Methode Günther und nicht so viel von der Methode Merz?

Friedrich Merz weiß, dass er als Bundeskanzler eine ausgleichende Funktion haben muss, dass er die Leute zusammenbringen muss. Das unterscheidet sich ja nicht von der Methode Günther, wie Sie es bezeichnen, das nehme ich für mich in Schleswig-Holstein auch in Anspruch. Es muss sich auch die SPD in einer von Bundeskanzler Merz geführten Regierung wiederfinden, wenn wir erfolgreich sein wollen.

Also hat sich Friedrich Merz gewandelt?

Ja. Er hat das gemacht, was ein guter Bundeskanzler tun muss: Er ist extrem schnell von der Rolle des Oppositionsführers in der des Bundeskanzlers angekommen …

… und stolpert ab und zu wieder in die des Oppositionsführers zurück, etwa, wenn er sagt, er mache es der SPD "bewusst nicht leicht".

Erfolgreich ist, wer diesen Wandel hinbekommt. Und das gelingt ihm. Daran ist auch nichts Ehrenrühriges, in einer Demokratie gibt es unterschiedliche Rollen.

Trotzdem: Ist Friedrich Merz manchmal übereifrig bei dem, was er ankündigt und verspricht?

In Wahlkämpfen ist es legitim, dass Parteien nicht schon das Regierungsprogramm einer Koalition vertreten. Dafür haben viele Menschen Verständnis. Übrigens auch dafür, wenn man ihnen etwas zumutet, ist meine Überzeugung. Da hätten wir es uns an der ein oder anderen Stelle leichter machen können.

Zum Beispiel?

Bei den Regelungen zur Schuldenbremse hätte es gutgetan, wenn wir uns schon vor der Wahl offener gezeigt hätten. Friedrich Merz war da gedanklich weiter als andere in der Union. Wir hätten das innerparteilich offener diskutieren und dann auch im Wahlkampf vertreten sollen. Da haben wir es uns unnötig schwer gemacht. Dabei gibt es in der Gesellschaft großes Verständnis dafür, dass wir Investitionen mit Krediten finanzieren, um wieder wirtschaftlich stark zu werden.