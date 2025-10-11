AfD-Chef Chrupalla: Habe ein Autogramm von Angela Merkel
Die AfD hat sich aus Protest gegen die Politik von Angela Merkel gegründet. Ihr Chef aber hat sie einst gewählt – und sich eine Unterschrift von ihr besorgt.
AfD-Chef Tino Chrupalla besitzt ein Autogramm von Angela Merkel. "Sie war mal zu einer Wahlkampfveranstaltung in Krauschwitz, wo ich wohne", sagte er t-online im Interview. "Da hat sie mir sogar ein Autogramm gegeben." Da sei er aber noch "sehr jung" gewesen.
Er habe Merkel vor Jahren auch gewählt. "Ich glaube, das war 2005, als Merkel gegen Schröder angetreten ist und knapp gewonnen hat", sagte Chrupalla. Es sei das letzte Mal gewesen, dass er CDU gewählt habe.
Der AfD-Chef pflegt nach eigener Aussage Kontakte zu CDU-Politikern im Bundestag. "Ich habe zu vielen Parteien Kontakte, auch zur CDU", sagte Chrupalla. Darunter seien Kontakte aus seiner Mitgliedschaft bei der Jungen Union in den 90er-Jahren. "Die Kontakte habe ich nie abgebrochen."
- Gespräch mit Tino Chrupalla