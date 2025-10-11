t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

AfD-Chef Tino Chrupalla bekam ein Autogramm von Angela Merkel

AfD-Chef
Chrupalla: Habe ein Autogramm von Angela Merkel

Von t-online, ann
11.10.2025 - 10:01 UhrLesedauer: 1 Min.
251008_FBER_PHT018.jpgVergrößern des Bildes
AfD-Chef Tino Chrupalla: Er hat früher die CDU gewählt. (Quelle: t-online.de)
News folgen

Die AfD hat sich aus Protest gegen die Politik von Angela Merkel gegründet. Ihr Chef aber hat sie einst gewählt – und sich eine Unterschrift von ihr besorgt.

AfD-Chef Tino Chrupalla besitzt ein Autogramm von Angela Merkel. "Sie war mal zu einer Wahlkampfveranstaltung in Krauschwitz, wo ich wohne", sagte er t-online im Interview. "Da hat sie mir sogar ein Autogramm gegeben." Da sei er aber noch "sehr jung" gewesen.

Loading...

Er habe Merkel vor Jahren auch gewählt. "Ich glaube, das war 2005, als Merkel gegen Schröder angetreten ist und knapp gewonnen hat", sagte Chrupalla. Es sei das letzte Mal gewesen, dass er CDU gewählt habe.

Der AfD-Chef pflegt nach eigener Aussage Kontakte zu CDU-Politikern im Bundestag. "Ich habe zu vielen Parteien Kontakte, auch zur CDU", sagte Chrupalla. Darunter seien Kontakte aus seiner Mitgliedschaft bei der Jungen Union in den 90er-Jahren. "Die Kontakte habe ich nie abgebrochen."

Verwendete Quellen
  • Gespräch mit Tino Chrupalla
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Themen A bis Z

Politiker

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom