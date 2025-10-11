Das kann die Superwaffe der US-Marine

AfD-Chef Chrupalla: Habe ein Autogramm von Angela Merkel

Von t-online , ann 11.10.2025 - 10:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

AfD-Chef Tino Chrupalla: Er hat früher die CDU gewählt. (Quelle: t-online.de)

Die AfD hat sich aus Protest gegen die Politik von Angela Merkel gegründet. Ihr Chef aber hat sie einst gewählt – und sich eine Unterschrift von ihr besorgt.

AfD-Chef Tino Chrupalla besitzt ein Autogramm von Angela Merkel. "Sie war mal zu einer Wahlkampfveranstaltung in Krauschwitz, wo ich wohne", sagte er t-online im Interview. "Da hat sie mir sogar ein Autogramm gegeben." Da sei er aber noch "sehr jung" gewesen.

Er habe Merkel vor Jahren auch gewählt. "Ich glaube, das war 2005, als Merkel gegen Schröder angetreten ist und knapp gewonnen hat", sagte Chrupalla. Es sei das letzte Mal gewesen, dass er CDU gewählt habe.