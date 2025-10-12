"Versäumt, bei E-Mobilität voranzugehen" CDU-Landeschef Günther kritisiert Autobranche



Daniel Günther (CDU): "Deutschland war immer stark, weil wir in den Technologien führend und deshalb im Export erfolgreich waren."

Verbrenner-Aus zurückdrehen und Klimaziele abschwächen? Im Windkraftland Schleswig-Holstein hat CDU-Regierungschef Daniel Günther für diese Debatten wenig Verständnis.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die mangelnden Fortschritte bei der E-Mobilität kritisiert und sich für engagierte Klimaschutzpolitik ausgesprochen. "Wir haben es in Deutschland leider versäumt, bei der Elektromobilität voranzugehen", sagte Günther t-online. "Es wäre eine Stärke gewesen, wenn wir als Land der Automobilindustrie bei diesen modernen Antriebsformen ganz vorne gewesen wären. Das hätte unseren Autobauern international geholfen."

Günther kritisierte die Autobranche auch für fehlende Ambition bei der Batterieproduktion. "Wir haben so große Autofirmen, die um Marktanteile kämpfen und den Elektromarkt zu wenig in den Blick genommen haben", sagte Günther.

Nach der Insolvenz der schwedischen Firma Northvolt plant nun das US-Unternehmen Lyten, eine Batteriefabrik im schleswig-holsteinischen Heide aufzubauen. Günther kritisierte: "Dass wir jetzt ein Unternehmen aus den USA brauchen, um an so einem Top-Standort eine Batterieproduktion aufzubauen, wirft kein gutes Bild auf uns."

"Dürfen Ehrgeiz jetzt nicht zügeln"

Überlegungen in der CDU, sich vom Klimaziel 2045 zu verabschieden, widersprach Daniel Günther energisch. "Ich verstehe diese Diskussion wirklich nicht", sagte er. "Deutschland war immer stark, weil wir in den Technologien führend und deshalb im Export erfolgreich waren. Das muss wieder so werden. Und dafür dürfen wir unseren Ehrgeiz jetzt nicht zügeln."

Die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), das Ausbautempo der erneuerbaren Energien künftig am Ausbautempo der Stromnetze zu orientieren, hält Günther für die falsche Reihenfolge.

"Mich nervt es auch, dass die Netze in Deutschland bisher nicht gut genug ausgebaut sind", sagte er. "Nur die Antwort darauf muss doch sein, die Netze jetzt schneller auszubauen." Das hätte man in Schleswig-Holstein auch hinbekommen. "Wir müssen schon aufpassen, dass die Prioritäten weiterhin richtig gesetzt werden. Dann kann das alles gut funktionieren."