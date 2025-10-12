"Klatsche" für SPD Sie gewinnt OB-Wahl deutlich – sucht aber noch eine Wohnung

Von dpa Aktualisiert am 13.10.2025 - 07:39 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Noosha Aubel trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Wir sind Oberbürgermeisterin". (Quelle: Michael Bahlo/dpa)

Seit 1990 stellt die SPD das Stadtoberhaupt in Potsdam. Doch nun unterliegt ihr Kandidat bei der Wahl haushoch. Die Siegerin sorgt derweil mit einer Botschaft auf ihrem T-Shirt für Aufsehen.

Die SPD verliert in Potsdam nach 35 Jahren den Posten des Oberbürgermeisters. Bei der Stichwahl in der brandenburgischen Landeshauptstadt konnte die parteilose Kandidatin Noosha Aubel triumphieren: Sie bekam 72,9 Prozent der Stimmen. SPD-Kandidat Severin Fischer blieb mit 27,1 Prozent chancenlos, wie aus dem vorläufigen Ergebnis hervorgeht.

Auch in Frankfurt (Oder) siegte ein parteiloser Kandidat: In der viertgrößten Stadt Brandenburgs gewann Axel Strasser die Oberbürgermeister-Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten Wilko Möller.

Wahlsiegerin mit Sprechchor empfangen

In Potsdam wurde die jubelnde Wahlsiegerin Aubel mit "Noosha, Noosha, Noosha"-Sprechchor empfangen. "Ich bin ehrlich gesagt überwältigt im Moment." Sie gewann alle 131 Wahlbezirke und wird die erste Frau an der Potsdamer Rathausspitze seit 1984. "Das macht mich unfassbar glücklich, dass die Menschen Veränderung gewählt haben." Vor dem spannenden Abend ging sie am Wahltag ins Kino - "das war eine ganz gute Ablenkung".

Besonders gefeiert wird ihr weißes T-Shirt, auf dem in pinker Schrift steht: "Wir sind Oberbürgermeisterin." Auf der Rückseite steht gedruckt, dass sie eine Wohnung in Potsdam sucht. Für sie, ihren Mann, den sie scherzhaft als Potsdams "First Lady" bezeichnete, und ihre Töchter steht nun ein Umzug bevor, denn aktuell arbeitet sie noch als Dezernentin in Flensburg.

Wie ihre erste Bilanz aussehen sollte? "In 100 Tagen sollte deutlich werden, dass ich das, was ich zugesagt habe, eingelöst habe, dass ich nach wie vor zum Gespräch bereit bin, greifbar bin, dass ich die ersten Beteiligungsformate entwickelt habe."

Als Erstes wolle sie nun mit Kolleginnen und Kollegen im Haus sprechen, wie sie die Transformation der Verwaltung gemeinsam hinbekommen. Ganz oben auf der Agenda stehe das Thema Wohnraum. Sie möchte einerseits schauen, wie bestehender Wohnraum besser genutzt und verteilt werden könne, sagte Aubel. "Wir werden auf jeden Fall nachverdichten müssen. Wir werden auch Neubau ertüchtigen müssen und das gemeinsam mit starken Partnern, die wir aber so binden, dass die Mieten eben bezahlbar bleiben."

Enttäuschung für Fischer