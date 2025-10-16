Wegen fehlender Möglichkeiten können viele andere Menschen in dieser Situation allerdings erst gar nicht gegen die Entscheidung klagen. "Man schafft eine Situation, in der sich Menschen in einem rechtswidrigen Zustand sehr schwer rechtlich wehren können", gibt Pichl daher zu bedenken.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt zudem, dass die Plätze in der Abschiebehaft für Dobrindts Pläne ohnehin nicht ansatzweise ausreichen. So ist ein Großteil der bundesweit 790 Haftplätze laut "Welt am Sonntag" aktuell bereits belegt. Ende Juni 2025 lebten in Deutschland laut der Zeitung rund 226.000 Ausreisepflichtige – darunter mehr als 7.000 abgelehnte Asylbewerber, die straffällig geworden sind. Abgeschoben wurden im ersten Halbjahr laut Bundesregierung knapp 12.000 Menschen.

Abschiebezentren außerhalb der EU: Dobrindt sieht "juristische Hürden"

Weiterhin ging es beim Migrationsgipfel erneut um die Errichtung von Abschiebezentren außerhalb der EU. Ein solches Vorgehen hatte bereits Italien in Albanien ausprobiert. Das Unterfangen wurde allerdings gerichtlich gestoppt. Ein ähnlicher Versuch Großbritanniens, Geflüchtete nach Ruanda abzuschieben, war ebenfalls gescheitert – obwohl die Briten nicht mehr dem EU-Recht unterliegen. Dennoch planen die Niederlande jetzt einen neuen Versuch eines Abschiebezentrums in Uganda.

Auch CSU-Mann Dobrindt ist von der Idee angetan, muss allerdings selbst "juristische Hürden" einräumen. Denn in der Europäischen Menschenrechtskonvention ist das sogenannte Refoulement-Verbot verankert, wonach Menschen nicht in Situationen abgeschoben werden dürfen, in denen sie womöglich Verfolgung oder Folter ausgesetzt sind.

Rechtsexperte Pichl sieht eine solche Gewissheit aber in Ländern wie Ruanda oder Uganda nicht. Es sei in Einzelfragen kaum zu beantworten, ob es nicht doch Gründe gebe, die gegen eine Abschiebung sprechen. Er kommt daher zu dem Schluss: "Das ist ein krasser Grundrechtseingriff. Solange es die Europäische Menschenrechtskonvention gibt, ist das nicht zulässig."

Allerdings sei es möglich, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dies anders sehe. In der Vergangenheit zeichnete sich dieser durch eine restriktivere Rechtssprechung aus. Pichl warnt in jedem Fall: Es könnte mit der Errichtung solcher Abschiebezentren ein rechtswidriger Rahmen geschaffen werden, der nicht gerichtlich überprüft werden kann. "Denn wer hat in Uganda Zugang zu einem Anwalt?"

Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien: Es gibt Bedenken

Doch Dobrindt will auch vermehrt direkt in die Herkunftsländer abschieben, darunter nach Afghanistan. Das Problem: Dort sind seit 2021 die Taliban an der Macht. Deutschland hat eigentlich keine diplomatischen Beziehungen zu der Terrororganisation, organisierte seitdem nur zwei Abschiebeflüge mithilfe der Vermittlung von Katar. Nun hat Dobrindts Ministerium allerdings die Verhandlungen mit den Taliban aufgenommen. "Es sind sehr weit fortgeschrittene Gespräche", sagte Dobrindt "The Pioneer". "Wir wollen regelmäßig rückführen, und das heißt nicht nur in Charterflügen, auch in Linienflügen."