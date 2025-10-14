Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wird das erste Rentenpaket noch mal aufgeschnürt? Die Bundesregierung hatte sich eigentlich schon geeinigt. Doch nun will die Union an einem wichtigen Punkt Änderungen.

Das Papier kommt unscheinbar daher. Eine Seite ist es nur lang und trägt einen leicht sperrigen Titel: "Positionierung der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Gesetzesentwurf zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten."

Loading...

Schon der erste Satz des Papiers ist aber ausreichend klar. Und damit ist es für Schwarz-Rot ein handfestes Problem. Denn der Satz lautet: "Das 'Rentenpaket' ist aus Sicht der Jungen Gruppe in seiner jetzigen Ausgestaltung nicht zustimmungsfähig."

Es ist nichts anderes als eine Rentenrebellion. Sie geht von den 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion aus. Denen also, die bei der Bundestagswahl jünger als 35 Jahre waren. Allein diese 18 wären in der Lage, das Rentenpaket der Regierung im Bundestag zu blockieren. Denn die Koalition hat dort nur eine Mehrheit von 12 Stimmen.

In der Union sind diese 18 mit ihrer Kritik aber nicht mal allein. In der Sache wird sie dem Vernehmen nach von deutlich mehr Abgeordneten unterstützt. Selbst die Fraktionsspitze betont ihr Verständnis – und kündigt an, im Parlament nachverhandeln zu wollen. Die SPD ist darüber gar nicht amüsiert. Es dürfte mal wieder ungemütlich werden in der Koalition.

Das große Versprechen der SPD

Für die SPD war im Wahlkampf eines der wichtigsten Versprechen, dass die Rente stabil bleibt. In den Koalitionsverhandlungen hatten Union und SPD deshalb vereinbart, das "Rentenniveau bei 48 Prozent gesetzlich bis zum Jahr 2031" abzusichern. So steht es im Koalitionsvertrag.

Das von SPD-Ministerin Bärbel Bas geführte Arbeitsministerium hat daraufhin einen ersten Gesetzentwurf erarbeitet, das Rentenpaket. Das Bundeskabinett hat es beschlossen, jetzt muss es noch durch Bundestag und Bundesrat. Das Paket klärt zwar noch längst nicht alle Rentenfragen, dafür soll es noch eine Rentenkommission geben. Aber einige wichtige schon, darunter die Frage des stabilen Rentenniveaus bis 2031. Es ist die sogenannte Haltelinie, das große Versprechen der SPD.

Die Junge Gruppe kritisiert nun, dass nicht nur die Haltelinie im Gesetzentwurf festgeschrieben ist, sondern deutlich mehr. Zur Haltelinie stehe die Junge Gruppe, heißt es im Papier, über das zunächst der "Spiegel" berichtete: "Eine Niveaustabilisierung über 2031 hinaus wurde zwischen Union und SPD aber nicht vereinbart."