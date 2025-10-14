Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält die Wehrpflichtpläne der Bundesregierung für naiv. Sie fordert statt eines Losverfahrens eine Professionalisierung der Bundeswehr.

Die Bundesregierung ist sich beim Thema Wehrdienst uneins und will nun ernsthaft losen, wer dienen soll. Das ist nicht nur verantwortungslos, sondern hat mit Wehrgerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Die Verteidigung Deutschlands und Europas ist kein Glücksspiel. Wer die Sicherheit unseres Landes dem Zufall überlassen will, beweist, dass die größten Nieten im Topf derzeit in der Bundesregierung sitzen.

Die russischen Angriffe auf die Ukraine zeigen, dass Deutschland sich verteidigen können muss. Das zeigen nicht nur die Angriffe auf die Ukraine selbst, die auch unsere Sicherheit bedrohen, sondern auch die steten Verletzungen des europäischen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge und neuerdings auch Drohnen. Putin testet zunehmend die Widerstandsfähigkeit Europas und der Nato. Eine Armee allerdings, wie die Bundeswehr, die nur quantitativ wachsen möchte, aber nicht qualitativ, die groß sein will und von allem etwas, aber nichts wirklich gut kann, handelt auch den Soldatinnen und Soldaten gegenüber unverantwortlich.

(Quelle: IMAGO/RAINER UNKEL/imago) Zur Person Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Jahrgang 1958) sitzt für die FDP im Europaparlament und ist dort Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung. Sie ist zudem Mitglied des FDP-Präsidiums. Bevor sie 2024 ins Europaparlament wechselte, war sie Bundestagsabgeordnete und saß dem Verteidigungsausschuss vor.

Wir brauchen eine radikale Professionalisierung unserer Bundeswehr.

Es wirkt darüber hinaus gut gemeint, aber auch naiv, ausschließlich mit Imagekampagnen und Angebotsoffensiven mehr Rekrutinnen und Rekruten gewinnen zu wollen, insbesondere, wenn die Angebote in der Realität nicht gelebt werden und die "Karrierecenter" nicht mehr sind als umetikettierte Kreiswehrersatzämter, die immer noch den Geist der 60er-Jahre atmen und auch freiwillig sich Bewerbenden mit entsprechend überholten Angeboten begegnen.

Während die Bundeswehr bereits heute ihre selbst gesteckte Sollstärke (201.000) nicht erreicht, erwartet die Nato – die für den Fall des Eintritts des Bündnisfalls nach Artikel 5 einen entsprechenden Plan für jedes Nato-Mitglied vorhält – von Deutschland deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten – nicht nur theoretisch.

Die Wehrpflicht ist nicht mehr machbar

Die Wehrpflicht der früheren Jahre, ausgesetzt zum 1. Juli 2011, ist ein Relikt der "guten alten Zeit" und heute aus vielen Gründen nicht mehr machbar. Das fängt an bei fehlenden Kasernen, fehlenden Ausbildern und fehlendem Material. Hinzu kommt, dass die CDU/CSU dazu neigt, die alte Wehrpflicht zu glorifizieren.