Aktuell ist Kanzler Friedrich Merz außenpolitisch gefordert. Die Lagen in Nahost und der Ukraine sind dynamisch. Dazu wird er sich in einer Regierungserklärung äußern.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält am Donnerstag im Plenum des Bundestags eine Regierungserklärung. Anlass der Erklärung, an die sich eine 90-minütige Aussprache anschließen soll, ist der EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel. Bei dem Spitzentreffen soll es unter anderem um den Krieg in der Ukraine, die Bedrohungen durch Russland und die Lage im Nahen Osten gehen. In seiner Rede vor den Abgeordneten könnte der Kanzler aber auch über innenpolitische Themen sprechen.

Danach debattieren die Abgeordneten in erster Lesung über zwei zentrale Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, die aber in der Koalition zwischen Union und SPD noch umstritten sind: das Gesetz zur Sicherung des Rentenniveaus und die Einführung eines neuen Wehrdiensts. Beide Vorlagen stammen aus SPD-geführten Ministerien, die Unionsfraktion pocht aber auf Änderungen.

Die Abgeordneten sollen in der auf mehr als 15 Stunden angesetzten Plenarsitzung zudem die neue Geschäftsordnung des Bundestags beschließen, die unter anderem höhere Strafgelder für Zwischenrufe vorsieht.

Verfolgen Sie die Rede des Bundeskanzlers jetzt im Liveticker:

9.17 Uhr: Merz will einen starken Binnenmarkt. Dazu brauche es starke europäische Außengrenzen. Er verweist auf weniger Asylanträge in Deutschland und macht dies an politischen Maßnahmen fest. Nun müsse es mehr Ausweisungen geben. Der Innenminister sei auf einem guten Weg. Bei der EU müsse man sich nun einigen, wie Migration gesteuert werden soll.

9.16 Uhr: Zukünftig solle man sich bei neuen Regeln auf das Nötigste beschränken. "Wir brauchen nicht mehr Regeln, sondern bessere Regeln und weniger Regeln", betont der Kanzler.

9.14 Uhr: In Regulierungen sieht Merz Misstrauen gegenüber den Bürgern. Regulierungen auf europäischer Ebene will er zurückbauen.

9.13 Uhr: In näherer Zukunft entscheide sich, ob Europa eine eigenständige Wirtschaftsmacht bleibe oder zum Spielball globaler Mächte werde.

9.11 Uhr: Es gebe ein zu geringes Produktivitätswachstum im Vergleich zu den USA, mahnt Merz. Er fordert mehr Innovation und Wettbewerb. Das stehe aber in keinem Widerspruch zum Erreichen der Klimaziele. Er wirbt dabei für weniger Regulierungen und mehr Technologieoffenheit.

9.10 Uhr: Deshalb wolle er sich bei der EU für mehr Wettbewerbsfähigkeit einsetzen. Man habe kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.

9.08 Uhr: "Deutschland geht es nur gut, wenn es Europa gut geht", führt Merz aus. Andererseits sei Europa auch von Deutschland abhängig. Deshalb gehe es nun darum, die Wirtschaft zu stärken. In der Folge zählt er mehrere Maßnahmen auf, die seine Bundesregierung seit Amtsantritt auf den Weg gebracht hat. In Europa brauche es einen ähnlichen Auftrieb.