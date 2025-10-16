Kritik an Merz' Stadtbild-Aussage "Das ist schlicht Rassismus"

16.10.2025

Eine Aussage von Friedrich Merz über Migration im Stadtbild schlägt hohe Wellen. Jetzt werden Rassismusvorwürfe gegen den Kanzler laut.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit einer umstrittenen Aussage zur Migrationspolitik heftige Kritik ausgelöst. Dem CDU-Vorsitzenden wird dabei Rassismus vorgeworfen, seine Aussagen seien eines Kanzlers nicht würdig. Sein Sprecher hatte bereits versucht, Merz zu verteidigen und seine Aussage einzuordnen – offenbar vergeblich.

Konkret geht es um eine Aussage des Kanzlers während einer Pressekonferenz in Potsdam, bei der er zusammen mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) auftrat. Merz hatte auf eine Frage nach der Migrationspolitik geantwortet, man sei "sehr weit" und ergänzt: "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen."

Deutliche Kritik an Merz-Aussage

Diese Aussage stößt nun auf heftige Kritik. Der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt forderte, Merz "sollte sich für diese rassistische Entgleisung entschuldigen". Menschen anderer Hautfarbe als Problem im Stadtbild zu bezeichnen, "ist schlicht Rassismus".

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge forderte mehr Anstand von Merz. Seine Aussage sei "diskriminierend", "unanständig" und "verletzend". Sie habe eine Entschuldigung bei seiner Regierungserklärung im Bundestag erwartet. Dass er so viele Menschen beleidigt habe, spalte die Gesellschaft und schade Deutschland. Sie forderte den Kanzler auf: "Nehmen Sie diesen Satz zurück."

Grünen-Chef Felix Banaszak sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn der Bundeskanzler von einem Stadtbild auf die Notwendigkeit weiterer Abschiebungen schließt, dann sendet er ein fatales Signal." Das sei respektlos, gefährlich und "eines Kanzlers unwürdig". "Sie stellen infrage, ob Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland wirklich dazugehören – selbst wenn sie hier geboren sind, hier leben, hier arbeiten, hier Steuern zahlen. Friedrich Merz sollte die Menschen um Entschuldigung bitten."

Für den stellvertretenden Grünen-Vorsitzenden Sven Giegold lässt das Video "abgrundtief blicken". Man habe einen Bundeskanzler, der "'das Problem mit dem Stadtbild' durch Massenabschiebungen lösen will". Er fordert: "Eine Entschuldigung wäre das Mindeste!"

