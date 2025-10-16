Deutsche Ski-Hoffnungen sind ein Paar

Ricarda Lang kritisiert Robert Habeck für die Art seines Rückzuges aus der Politik. Auch zu Kulturkampfthemen wie dem Gendern äußert sich die Abgeordnete.

Die ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat Robert Habeck für die Art seines Abschieds aus der Politik kritisiert. Der frühere Vizekanzler hatte seinen Rückzug in einem Zeitungsinterview angekündigt und mit beißender Kritik an politischen Gegnern verbunden – so warf er CSU-Chef Markus Söder "fetischhaftes Wurstgefresse" vor.

Dazu sagte Lang am Donnerstag dem "Handelsblatt": "Markus Söder inszeniert sein, um Robert Habeck zu zitieren, 'fetischhaftes Wurstgefresse' ja nicht, weil er blöd ist. Er gibt damit Menschen bewusst das Gefühl, einer von ihnen zu sein." Hierbei stelle sich die Frage: "Ab wann erhebe ich mich über Menschen, die sich von Markus Söder legitimerweise angesprochen fühlen?", sagte Lang.

"Kann man nicht wegerläutern"

Auch die von Habeck vertretene Strategie der Öffnung der Partei gegenüber möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen und Parteien erklärte Lang rückblickend für falsch: "Es gibt gesellschaftliche Konflikte, die kann ich nicht wegerläutern, die muss ich austragen", sagte die Bundestagsabgeordnete.