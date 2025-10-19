Geld allein löst die Probleme in der Verwaltung aber nicht. Die Regierung hat ein großes Reform-Programm vorgelegt. Was ist Ihr Angebot?

Van Aken: Auch wir wollen Bürokratie abbauen – aber die richtige. Merz will die Arbeitszeitdokumentation abschaffen, damit Unternehmer leichter beim Mindestlohn betrügen können. Ich will, dass Eltern eines Kindes im Rollstuhl nicht jedes Jahr neu beantragen müssen, dass das Kind schwerbehindert ist. Das Ziel muss immer sein: Schikanen streichen, den Menschen das Leben erleichtern.

Mit Ihnen gäbe es dann Schikanen für Unternehmen, aber keine Schikanen für den einzelnen Bürger mehr?

Schwerdtner: Keine Schikanen für Unternehmen, aber auch keine pauschalen Steuergeschenke. Auch bei Unternehmen gibt es manche Schikanen, die gestrichen werden müssen. Da könnte viel vereinfacht werden. Es darf nur nie dazu führen, dass Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz gefährdet werden.

Die spannendsten Wahlen nächstes Jahr stehen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an. Sie lagen in beiden Ländern zuletzt bei 11 bis 13 Prozent. Was ist Ihre Zielmarke?

Van Aken: Für uns sind in Sachsen-Anhalt 13 Prozent sehr realistisch. Ich glaube, es ist auch mehr möglich. Wir bieten den verzweifelten Menschen eine Alternative zur AfD.

Dann wollen Sie Wähler von der AfD gewinnen? Nicht von der SPD oder den Grünen?

Schwerdtner: Ich glaube ja, wir sind die bessere Alternative für Wähler aller drei Parteien.

Van Aken: Es gibt viele Menschen, die eine Verschlechterung ihrer Lebensumstände erleben und aus Frust rechts wählen. Denen sagen wir, wir sind für euch da. Wir haben ganz konkrete Lösungen für eure Probleme. Wir sind die Hoffnung, die bessere Alternative zur AfD.

Ihre einstige Parteikollegin Sahra Wagenknecht hat mit ihrem BSW versucht, der AfD Stimmen abzujagen. Nicht sonderlich erfolgreich.

Van Aken: Nein – die hat einfach die rassistischen Parolen der AfD nachgeplappert. Dabei hat das noch nie funktioniert. Was funktioniert, ist eine Politik, die Lösungen für den Mieten-Notstand und andere alltägliche Probleme der Mehrheit der Menschen durchsetzt. In Sachsen-Anhalt ist die AfD in Umfragen in wenigen Monaten um 10 Prozentpunkte gewachsen. Das sind 10 Prozent Verzweifelte, die überlegen, zur AfD zu gehen, aber auch noch woanders hingehen könnten.

Sie sprechen von "Verzweifelten". Warum?

Schwerdtner: Ich erlebe das in unseren Haustürgesprächen und Sozialsprechstunden permanent. Da sitzen Menschen, die mir sagen: Ich habe die Schnauze voll, ich bin so enttäuscht von der Politik, ich erwarte gar nichts mehr. Dann geht man ins Detail, und es kommt heraus: Eigentlich kann die Person ihre Krankenkassenbeiträge oder eine bestimmte Rechnung nicht mehr bezahlen. Ich sage dann: Ich kann Ihnen helfen, die AfD wird das nicht tun.

Das ist ein sehr kleinteiliges Vorgehen, der Graswurzel-Ansatz. Wie wirksam kann das sein gegen die AfD?

Van Aken: Die AfD macht Politik mit der Angst. Wir sagen: Die Angst muss die Seiten wechseln. So ein Schweinebaron wie Tönnies, der muss Angst haben. Nicht die Bürger, die das Morgen fürchten, weil da eine Mieterhöhung kommen könnte. Denen wollen wir Hoffnung machen.

Schwerdtner: Das Schöne ist ja, dass wir inzwischen sehr viele Graswurzeln haben. Wir haben 70.000 neue Mitglieder, insgesamt über 120.000. Und ich erlebe, dass wahnsinnig viele davon richtig Lust auf diese Arbeit haben, nicht nur in Wahlkämpfen da zu sein, sondern wirklich den Kontakt zur Bevölkerung zu halten. In Lichtenberg habe ich erlebt, wie Hunderte junge Menschen aus dem Westen zum ersten Mal in Kontakt mit Ostberlin kamen. Das sind Erfahrungen, die erden, die sind wichtig. Und damit haben wir gegen die AfD gewonnen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat gerade gesagt, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei eigentlich irrelevant und er aufgeschlossen für eine Kooperation sei. Haben Sie den Sekt schon aufgemacht?

Schwerdtner: Ich beobachte gerade etwas ganz anderes: Viele in der CDU bereiten sich auf eine Kooperation mit der AfD vor. Mir ist völlig egal, was Kretschmer zu dem Unvereinbarkeitsbeschluss sagt. Das ist doch das Problem der CDU, nicht unseres.

Aber der Unvereinbarkeitsbeschluss hat auch Sie in eine Zwickmühle gebracht. Sie haben vor der Wahl der Richter für das Bundesverfassungsgericht sehr auf Ihr Mitspracherecht gepocht. Die Union hat sich kein Stück auf Sie zubewegt. Und am Ende hat Ihre Fraktionsspitze die Abstimmung zur Gewissensfrage erklärt und so dafür gesorgt, dass der von der CDU nominierte Richter gewählt wurde. Haben Sie sich abzocken lassen?

Van Aken: Uns war es wichtiger, das Bundesverfassungsgericht als wichtige Institution nicht zu beschädigen.

Das klang zwischendurch anders. Also haben Sie sich für die staatstragende Rolle entschieden?

Schwerdtner: Für uns ist die Frage, was am besten für die Menschen ist. Die CDU hat ein irres Theater aufgeführt. Das haben die Menschen in diesem Land nicht verdient, sondern funktionierende Institutionen.

Der nächste politische Test steht bald an. Sie haben Clara Bünger aufgestellt für das Parlamentarische Kontrollgremium. Das ist der Ausschuss des Deutschen Bundestages, der die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten der Bundesregierung überwacht. Heidi Reichinnek ist schon durchgefallen. Was machen Sie, wenn die Union sich wieder sperrt?