Linken-Chefs Schwerdtner und van Aken "Ein Schweinebaron wie Tönnies muss Angst haben"
Die Linken-Chefs Schwerdtner und van Aken positionieren ihre Partei als Stimme für soziale Gerechtigkeit. Doch was hat die Partei noch im Angebot für die Menschen in Deutschland?
Seit einem Jahr stehen Ines Schwerdtner und Jan van Aken an der Spitze der Linken. Als die beiden ihr Amt antraten, drohte die Partei nach dem Ausstieg ihrer einstigen Vorzeigefigur Sahra Wagenknecht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Dann holte die Linke bei der Bundestagswahl überraschend fast neun Prozent, liegt heute in Umfragen stabil bei um die elf Prozent. Die einst zerrissene Partei scheint wieder geeint.
Die Linke unter Schwerdtner und van Aken setzt konsequent auf die Themen Mieten und soziale Gerechtigkeit. Doch in Zeiten großer außenpolitischer Krisen muss auch sie Antworten auf Fragen zu Krieg, Frieden und Sicherheitspolitik geben. Im Interview erklären die beiden Parteichefs in der Parteizentrale in Berlin-Mitte, warum sie die Nato für überholt halten, wie sie die AfD bekämpfen und "der Verzweiflung eine Stimme" geben wollen.
t-online: Frau Schwerdtner, Herr van Aken, wenn Sie Kanzlerin oder Kanzler wären: Welches Land würden Sie sich für Ihre erste Auslandsreise aussuchen?
Jan van Aken: Als Parteivorsitzender bin ich als Erstes in die Ukraine gereist. Kanzler wäre ich ja erst 2029. Ich hoffe, dass dieser Krieg dann vorbei ist.
Ines Schwerdtner: Als Parteivorsitzende bin ich zuerst nach Brandenburg gereist. Außenpolitisch Gaza, sobald es möglich ist.
Bei den Friedensverhandlungen in Gaza spielten die USA die alles entscheidende Rolle. Deutschland war außen vor. Wie würden Sie das ändern?
Van Aken: Es gibt kein Friedensabkommen. Wenn wir wollen, dass es wirklich einen Frieden in Gaza gibt, muss Deutschland großen Druck auf die israelische Regierung und die Hamas ausüben. Das ist alles so fragil.
Was heißt das konkret?
Van Aken: Es reicht nicht, keine Waffen nach Israel zu liefern. Die wirtschaftliche Bevorzugung Israels muss jetzt beendet werden, es braucht wirtschaftliche Sanktionen.
Sie wollen zum jetzigen Zeitpunkt, wo zum ersten Mal seit zwei Jahren die Waffen schweigen, Israel sanktionieren?
Van Aken: Ja – so lange bis sicher ist, dass es einen belastbaren Frieden gibt. Dafür muss der Druck auf die Netanjahu-Regierung aufrechterhalten werden.
Schwerdtner: Friedrich Merz hat offensichtlich keinen politischen Plan. Er handelt impulsiv. Wenn Deutschland sich nicht mal dazu durchringen kann, Palästina als Staat anzuerkennen, dann ist es auch schwierig, die palästinensische Bevölkerung angemessen einzubeziehen. Auch beim Wiederaufbau müsste Deutschland eine viel größere politische Rolle spielen.
Deutschland hat gerade 200 Millionen Euro Soforthilfe für den Wiederaufbau zugesagt. Wie viel Geld soll Deutschland denn insgesamt geben?
Van Aken: Der Bedarf ist ja nach oben offen. Da muss man schauen, was sinnvoll ist. Wichtig ist, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser selbst entscheiden, wie sie ihr Land wiederaufbauen. Meine erste Frage wäre aber: Was tut Deutschland dafür, dass auch Israel sich am Wiederaufbau beteiligt? Die haben den Gazastreifen schließlich zerbombt.
Nicht wenige sagen: Ihre Partei hat ein Antisemitismusproblem. Sehen Sie die Notwendigkeit, über dieses Thema noch mal intensiv zu diskutieren?
Schwerdtner: Der Schutz jüdischen Lebens und ein echter Friedensplan für Gaza hat für uns Priorität. Jetzt geht es für uns vor allem um die Frage, welche Forderungen wir im Laufe des Friedensprozesses stellen. Das müssen wir gemeinsam diskutieren.
Sie haben das Thema breit bespielt, haben in Berlin einen großen Protest mitinitiiert. Abgeordnete im Bundestag sind mit aufsehenerregenden Aktionen aufgefallen. Haben Sie dadurch neue Wählergruppen gewonnen?
Schwerdtner: Wir haben als Partei der Menschenrechte einen guten Namen unter jungen migrantischen Menschen. Für die spielt Gaza natürlich eine große Rolle – aber sie leiden auch unter den hohen Mieten und haben Angst vor einem Rechtsruck im Land. Wir geben der Verzweiflung eine politische Stimme – das ist auch Aufgabe einer Partei.
Was halten Sie als Parteivorsitzende von Protesten Ihrer Abgeordneten im Plenum des Bundestags? Im Sommer etwa trug die Linken-Abgeordnete Cansin Köktürk dort ein T-Shirt mit der Aufschrift "Palestine" und musste den Saal verlassen.
Van Aken: Wir haben 2010 nach einem Luftangriff bei Kunduz die Namen der getöteten Menschen im Bundestag hochgehalten. Das war eine sehr gute und sehr wichtige Aktion. Ich finde so etwas punktuell richtig, aber das muss man sehr klug und sehr gezielt einsetzen. Zum Alltag darf das nicht werden.
Das heißt im Umkehrschluss: Das Tragen eines "Palestine"-Shirts finden Sie nicht klug?
Van Aken: Das kommt immer auf den Einzelfall an. Und über Einzelfälle spreche ich nicht öffentlich, das machen wir intern aus.
Also gab es interne Gespräche darüber?
Van Aken: Wir sprechen viel.
Bleiben wir bei der Außenpolitik. Angenommen, Sie sind in Regierungsverantwortung: Würden Sie dann die bestehenden Nato-Verpflichtungen einhalten und würde Deutschland in der Nato bleiben?
Van Aken: Wir wollen die Nato durch ein kooperatives Sicherheitssystem ersetzen. Das muss es dafür aber natürlich geben. Daran würde ich vom ersten Tag an arbeiten. Am Ende könnte die Nato durch etwas Besseres ersetzt werden – das finde ich besser, als einfach nur aus der Nato auszutreten.
Schwerdtner: Das Fünf-Prozent-Ziel der Nato ist natürlich Wahnsinn. Die nächsten Haushalte drohen an diesen immensen Ausgaben zu zerplatzen. Und die Zahlen geben die Notwendigkeit dafür nicht her.
Eine Alternative zur Nato zu schaffen, ist eine unfassbar langfristige Perspektive und gerade nicht realistisch. Das Bündnis ist das Beste, was wir aktuell haben.
Van Aken: Sie ist nicht das Beste, was wir haben. Wir müssen Sicherheit viel stärker europäisch denken.
Es gibt immer wieder die Idee einer gemeinsamen europäischen Armee. Was halten Sie davon?
Van Aken: Nichts, das ist eine schlechte Idee, solange Europa nicht so demokratisch ist wie Deutschland. Die Bundeswehr ist immerhin demokratisch kontrolliert durch den Bundestag. Das wäre auf europäischer Ebene nicht so gegeben.
Eine Wehrpflicht in Deutschland wollen Sie aber auch nicht. Wie stellen Sie sich die Landesverteidigung angesichts der aktuellen Bedrohung durch Russland vor?
Van Aken: Die EU-Staaten allein haben 1,5 Millionen Menschen unter Waffen, also aktives Militärpersonal. Da lasse ich die USA unter Trump schon raus. Russland hat 1,3 Millionen. Mir hat noch keiner erklären können, warum die 1,5 Millionen nicht reichen gegen die 1,3 Millionen.
Sie wollen keine EU-Armee und nun rechnen Sie doch europäisch. Die Realität ist komplexer, das ist ja kein einheitliches Militär.
Van Aken: Ich habe ja gesagt, dass wir Sicherheit europäisch denken müssen. Nicht als eine Armee, aber miteinander abgestimmt.
Herr van Aken, Sie haben mit Blick auf das in der Koalition diskutierte Losverfahren bei der Wehrpflicht von "Russisch Roulette" gesprochen und es mit der Romantrilogie "Die Tribute von Panem" verglichen. Dort werden Menschen willkürlich für die Teilnahme an Spielen auf Leben und Tod ausgewählt. Sie wissen doch, dass es in Deutschland die im Grundgesetz verbriefte Möglichkeit gibt, zu verweigern. Warum führen Sie die Menschen bei dem Thema so in die Irre?
Van Aken: Am Ende muss ein Soldat in den Krieg ziehen und dann stirbt er dort. Das ist ein Glücksspiel, ob Sie am Ende tot sind oder nicht. Mein erster Gedanke war da Russisch Roulette.
Niemand kann in Deutschland gezwungen werden, Dienst an der Waffe zu leisten.
Van Aken: Es heißt Wehrpflicht, nicht Wehr-wünsch-dir-was. Und ich selbst musste damals zur Gewissensprüfung zur Bundeswehr – das ist so entwürdigend. Meine Kinder sollen das nicht durchmachen müssen.
Im nächsten Jahr finden fünf Landtagswahlen statt, davon vier in Flächenländern. Bislang haben Sie sehr stark auf das Thema Mieten gesetzt. Wie wollen Sie Wähler auf dem Land erreichen?
Schwerdtner: Beim Thema Wohnen geht es um Mieten, aber auch um Leerstand, Heizkosten, Strom- und Gaspreise. Themen, um die wir uns kümmern und die alle Menschen betreffen.
Van Aken: Der Wohnungsnotstand ist nicht nur in Großstädten ein Problem. Mir sagen auch Menschen in Stendal oder Altenburg, dass sie keine Wohnung finden, dass sie Probleme mit Vermietern haben. Und das sind Städte, von denen redet man in Berlin als "auf dem Land". Überall im Land gibt es kriminelle Vermieter, die mit illegalen Wuchermieten hart arbeitende Menschen auspressen.
Es gibt aber in diesen Bundesländern auch sehr viele Menschen, die in Dörfern leben. Und viele davon besitzen ein Haus, die haben andere Probleme. Gibt es ein Angebot über das Thema Mieten und Wohnen hinaus?
Schwerdtner: Wir treten für ein bezahlbares Leben insgesamt ein. Energiekosten betreffen ja auch Hausbesitzer, genauso Lebensmittelpreise. Wir wollen Entlastungen für die breite Mehrheit der Bevölkerung. Und natürlich das Thema Vermögenssteuer. Die Menschen sehen die Ungleichheit im Land. Sie wissen, dass Arbeit viel stärker besteuert wird als Vermögen. Und sie erleben zugleich, dass das Geld in den Kommunen fehlt, dass Busse nicht mehr fahren, sie keine Termine bei Ämtern bekommen. All das, was den Menschen an staatlicher Infrastruktur verloren geht, könnte finanziert werden, wenn man die Reichsten angemessen an der Finanzierung beteiligt.
Geld allein löst die Probleme in der Verwaltung aber nicht. Die Regierung hat ein großes Reform-Programm vorgelegt. Was ist Ihr Angebot?
Van Aken: Auch wir wollen Bürokratie abbauen – aber die richtige. Merz will die Arbeitszeitdokumentation abschaffen, damit Unternehmer leichter beim Mindestlohn betrügen können. Ich will, dass Eltern eines Kindes im Rollstuhl nicht jedes Jahr neu beantragen müssen, dass das Kind schwerbehindert ist. Das Ziel muss immer sein: Schikanen streichen, den Menschen das Leben erleichtern.
Mit Ihnen gäbe es dann Schikanen für Unternehmen, aber keine Schikanen für den einzelnen Bürger mehr?
Schwerdtner: Keine Schikanen für Unternehmen, aber auch keine pauschalen Steuergeschenke. Auch bei Unternehmen gibt es manche Schikanen, die gestrichen werden müssen. Da könnte viel vereinfacht werden. Es darf nur nie dazu führen, dass Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz gefährdet werden.
Die spannendsten Wahlen nächstes Jahr stehen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an. Sie lagen in beiden Ländern zuletzt bei 11 bis 13 Prozent. Was ist Ihre Zielmarke?
Van Aken: Für uns sind in Sachsen-Anhalt 13 Prozent sehr realistisch. Ich glaube, es ist auch mehr möglich. Wir bieten den verzweifelten Menschen eine Alternative zur AfD.
Dann wollen Sie Wähler von der AfD gewinnen? Nicht von der SPD oder den Grünen?
Schwerdtner: Ich glaube ja, wir sind die bessere Alternative für Wähler aller drei Parteien.
Van Aken: Es gibt viele Menschen, die eine Verschlechterung ihrer Lebensumstände erleben und aus Frust rechts wählen. Denen sagen wir, wir sind für euch da. Wir haben ganz konkrete Lösungen für eure Probleme. Wir sind die Hoffnung, die bessere Alternative zur AfD.
Ihre einstige Parteikollegin Sahra Wagenknecht hat mit ihrem BSW versucht, der AfD Stimmen abzujagen. Nicht sonderlich erfolgreich.
Van Aken: Nein – die hat einfach die rassistischen Parolen der AfD nachgeplappert. Dabei hat das noch nie funktioniert. Was funktioniert, ist eine Politik, die Lösungen für den Mieten-Notstand und andere alltägliche Probleme der Mehrheit der Menschen durchsetzt. In Sachsen-Anhalt ist die AfD in Umfragen in wenigen Monaten um 10 Prozentpunkte gewachsen. Das sind 10 Prozent Verzweifelte, die überlegen, zur AfD zu gehen, aber auch noch woanders hingehen könnten.
Sie sprechen von "Verzweifelten". Warum?
Schwerdtner: Ich erlebe das in unseren Haustürgesprächen und Sozialsprechstunden permanent. Da sitzen Menschen, die mir sagen: Ich habe die Schnauze voll, ich bin so enttäuscht von der Politik, ich erwarte gar nichts mehr. Dann geht man ins Detail, und es kommt heraus: Eigentlich kann die Person ihre Krankenkassenbeiträge oder eine bestimmte Rechnung nicht mehr bezahlen. Ich sage dann: Ich kann Ihnen helfen, die AfD wird das nicht tun.
Das ist ein sehr kleinteiliges Vorgehen, der Graswurzel-Ansatz. Wie wirksam kann das sein gegen die AfD?
Van Aken: Die AfD macht Politik mit der Angst. Wir sagen: Die Angst muss die Seiten wechseln. So ein Schweinebaron wie Tönnies, der muss Angst haben. Nicht die Bürger, die das Morgen fürchten, weil da eine Mieterhöhung kommen könnte. Denen wollen wir Hoffnung machen.
Schwerdtner: Das Schöne ist ja, dass wir inzwischen sehr viele Graswurzeln haben. Wir haben 70.000 neue Mitglieder, insgesamt über 120.000. Und ich erlebe, dass wahnsinnig viele davon richtig Lust auf diese Arbeit haben, nicht nur in Wahlkämpfen da zu sein, sondern wirklich den Kontakt zur Bevölkerung zu halten. In Lichtenberg habe ich erlebt, wie Hunderte junge Menschen aus dem Westen zum ersten Mal in Kontakt mit Ostberlin kamen. Das sind Erfahrungen, die erden, die sind wichtig. Und damit haben wir gegen die AfD gewonnen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat gerade gesagt, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei eigentlich irrelevant und er aufgeschlossen für eine Kooperation sei. Haben Sie den Sekt schon aufgemacht?
Schwerdtner: Ich beobachte gerade etwas ganz anderes: Viele in der CDU bereiten sich auf eine Kooperation mit der AfD vor. Mir ist völlig egal, was Kretschmer zu dem Unvereinbarkeitsbeschluss sagt. Das ist doch das Problem der CDU, nicht unseres.
Aber der Unvereinbarkeitsbeschluss hat auch Sie in eine Zwickmühle gebracht. Sie haben vor der Wahl der Richter für das Bundesverfassungsgericht sehr auf Ihr Mitspracherecht gepocht. Die Union hat sich kein Stück auf Sie zubewegt. Und am Ende hat Ihre Fraktionsspitze die Abstimmung zur Gewissensfrage erklärt und so dafür gesorgt, dass der von der CDU nominierte Richter gewählt wurde. Haben Sie sich abzocken lassen?
Van Aken: Uns war es wichtiger, das Bundesverfassungsgericht als wichtige Institution nicht zu beschädigen.
Das klang zwischendurch anders. Also haben Sie sich für die staatstragende Rolle entschieden?
Schwerdtner: Für uns ist die Frage, was am besten für die Menschen ist. Die CDU hat ein irres Theater aufgeführt. Das haben die Menschen in diesem Land nicht verdient, sondern funktionierende Institutionen.
Der nächste politische Test steht bald an. Sie haben Clara Bünger aufgestellt für das Parlamentarische Kontrollgremium. Das ist der Ausschuss des Deutschen Bundestages, der die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten der Bundesregierung überwacht. Heidi Reichinnek ist schon durchgefallen. Was machen Sie, wenn die Union sich wieder sperrt?
Schwerdtner: Das ist genau der Kindergarten, den ich meine. Zur Not stellen wir unsere Kandidaten so lange auf, bis die anderen zustimmen oder die Legislatur vorbei ist. Es gibt keinen Grund, Clara Bünger nicht zu wählen.
- Interview mit Schwerdtner und van Aken in der Parteizentrale in Berlin