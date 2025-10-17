Leser reagieren auf Merz' "Stadtbild"-Satz "Das Stadtbild hat sich merklich verändert"

Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg: Der Bundeskanzler steht wegen einer Aussage in der Kritik. (Quelle: Michael Kappeler / dpa)

Die "Stadtbild"-Aussage von Friedrich Merz schlägt nicht nur politisch hohe Wellen. Auch einfache Bürger streiten über den Satz des Bundeskanzlers.

Die Bundesregierung sei im Hinblick auf Migration sehr weit, schließlich habe sie die Zuwanderung innerhalb eines Jahres um 60 Prozent reduziert, sagte Friedrich Merz am Dienstag bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg. Mit dem nächsten Satz seiner Antwort auf eine Reporterfrage löste der Bundeskanzler eine Welle der Empörung aus.

"Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem", sagte er ins Mikrofon der Pressekonferenz – ein Satz, der ihm nun Rassismusvorwürfe einbringt. Politiker der Linken und der Grünen, unter anderem Jan van Aken und Katharina Dröge, zeigten sich entsetzt und fordern eine Entschuldigung. Auch in der Bevölkerung wird die Aussage diskutiert.

"Er hat nichts verstanden"

Susanne Grell-Bahr schreibt: "Ich finde die Aussage von Friedrich Merz schlimm. Vor allem, dass er als Bundeskanzler sie macht, ist unfassbar. Er hätte sich sofort entschuldigen müssen. Dass das bis jetzt nicht geschehen ist, zeigt mir: Er hat nichts verstanden."

"Er hat sich nicht richtig ausgedrückt und wollte das, so wie es ausgelegt wird, absolut nicht sagen", glaubt Brigitte Eckermann. "Die hier lebenden Migranten, die arbeiten und viel für unsere Gesellschaft leisten, meinte er damit bestimmt nicht. Jedem passiert mal eine nicht gelungene Aussage dessen, was man eigentlich ausdrücken wollte. Politiker sind auch nur Menschen, denen Fehler passieren können."

Ute Stephan mailt: "Es ist erschreckend, wie sich der Bundeskanzler immer und immer wieder unkontrolliert ausdrückt. Es ist ja nicht die erste Entgleisung, die er sich leistet. Wenn er die Demokratie stärken möchte, muss er – und müssen wir alle – die Menschen mit Migrationshintergrund – mit ins Boot holen, anstatt sie auszugrenzen. Vieles würde in Deutschland nicht mehr funktionieren, hätten wir sie nicht."

"Die Aufregung ist völlig überzogen"

"Ich finde die Aufregung über den Satz von Merz völlig überzogen", sagt Margitta Wülker-Mirbach. "Es zeigt leider, wie vorschnell manche Leute Aussagen als rassistisch bezeichnen. Merz ist sicher kein Rassist. Dass man sich in manchen deutschen Innenstädten, vor allem abends, fremd fühlt, als Frau außerdem unsicher, ist mir auch schon passiert."