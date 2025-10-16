Nur einer springt ihm bei Merz schürt Welle der Empörung

Von dpa Aktualisiert am 17.10.2025 - 06:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Player wird geladen Im Video: Die umstrittene Stadtbild-Aussage von Friedrich Merz (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Sind Menschen mit Migrationsgeschichte ein "Problem im Stadtbild"? Diese Worte wählte Kanzler Merz. Die Empörung ist groß. Jetzt springt ihm ein Parteikollege bei.

Der SPD-Politiker Steffen Krach wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor, mit seinen jüngsten Äußerungen über Migration im Stadtbild rechte Ressentiments zu bedienen. "Dass nach Markus Söder nun auch Bundeskanzler Friedrich Merz eine solche Aussage trifft, macht mich fassungslos", erklärte der designierte SPD-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl 2026.

"Zwei führende Christdemokraten haben innerhalb weniger Tage bewusst Menschen mit Migrationsgeschichte als Problem im Stadtbild bezeichnet und in diesem Zusammenhang auch noch von Rückführungen gesprochen." Beide sorgten dafür, dass Menschen mit Migrationsgeschichte sich hierzulande unerwünscht fühlten.

Brandenburgs Grünen-Vorsitzender Clemens Rostock warf Merz Rassismus vor. "Problematisch ist nicht nur, dass Friedrich Merz Migration zum Problem erklärt – sondern vor allem, dass er offenbar Menschen allein nach ihrem Aussehen als nicht dazugehörig markiert." Und weiter: "Das ist rassistisch, und das ist ein echtes Problem für unser Land. Wer Integration will, darf Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion zum Sündenbock machen."

Merz: "Haben im Stadtbild noch dieses Problem"

Merz war bei einem Termin in Potsdam am Dienstag von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen worden. Er sagte daraufhin unter anderem, dass man nun frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und dass man Fortschritte mache. Merz fügte an: "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich Ende September im "Münchner Merkur" für mehr Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien starkgemacht – und gefordert, dass sich das Stadtbild wieder verändern müsse.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verteidigte Merz nun. Angesprochen auf die Aussage des Kanzlers sagte Kretschmer im "Spitzengespräch" des "Spiegel", es gehe nicht um Zuwanderung an sich, sondern um die Einhaltung gemeinsamer Werte.

Video | Eklat im Bundestag um Merz-Aussage Player wird geladen Quelle: t-online