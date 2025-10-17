Warum es eben doch um die Brandmauer geht

Andreas Bühl aus Thüringen beschwerte sich anschließend zwar darüber, dass die "Bild" seine Aussage unter der Überschrift "Die Brandmauer zur AfD muss fallen!" zusammengefasst hat. Das habe er nicht gefordert, sagte er. Doch von einer Zusammenarbeit in der Sache bei Abstimmungen ist es in der politischen Realität eben nicht weit bis zu einer schlichten Zusammenarbeit.

Da zeigt sich schnell, wer zu Ende denkt, was gemeinsame Abstimmungen mit der AfD in Parlamenten in der Konsequenz bedeuten würden. Koalitionsregierungen basieren in Deutschland auf dem Versprechen, dass Koalitionspartner ausschließlich gemeinsam Gesetze beschließen. Hat eine Koalition eine eigene, stabile Mehrheit, stellt sich die Frage einer Abstimmung mit der AfD also gar nicht. Und mit ihr koalieren will bislang niemand von Gewicht in der CDU, zumindest spricht es niemand aus.

Eine Möglichkeit ist eine Abstimmung zusammen mit der AfD derzeit deshalb nur, wenn die anderen Parteien keine eigene Mehrheit für eine Regierung ohne die AfD zustande bekommen. Bislang ist die Folge dann eine Minderheitsregierung, also eine Regierung, die nicht genug eigene Stimmen im Parlament hat, um ihre Gesetze ohne die Hilfe von Oppositionsparteien zu beschließen.

In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnte eine Minderheitsregierung wegen der Stärke der AfD nächstes Jahr der einzige Weg werden, in Sachsen und Thüringen ist sie schon Realität. Dort behilft man sich gerade mit einem "Konsultationsverfahren". Alle Parteien bekommen die Gesetzentwürfe der Regierung vorab im Parlament, um Änderungswünsche formulieren zu können. Am Ende achten die Koalitionen dann aber darauf, dass ihre Gesetze auch ohne Stimmen der AfD in den Landtagen eine Mehrheit bekommen.

Das ist schon jetzt heikel für die CDU, weil es bedeutet, dass sie in Sachsen mit dem BSW regiert und in Thüringen in Verhandlungen Zugeständnisse an die Linke machen muss, um ausreichend Stimmen zu bekommen. Der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU schließt "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" aber auch für die Linke aus, nicht nur für die AfD.

CDU würde sich abhängig machen von der AfD

Doch es gibt zwei Unterschiede zu einer Zusammenarbeit mit der AfD. Inhaltlich ist es die Frage, ob die CDU mit einer Partei zusammenarbeiten will, die der Verfassungsschutz mittlerweile bundesweit als "gesichert rechtsextrem" einstuft, auch wenn er das wegen eines laufenden Rechtsstreits gerade nicht mehr offen sagen darf.