Pro

Ja, der Kanzler hat ein Rassismusproblem

Wenn Menschen wegen ihres Erscheinungsbildes oder ihrer Herkunft diskriminiert werden, ist das Rassismus. So lautet die Definition. Und genau das hat der Kanzler mit seiner Äußerung getan.

Merz stellt jene Menschen als Problem im Stadtbild dar, die nicht deutsch aussehen. Dass er dieses sogenannte Problem mit Rückführungen beheben will, macht es noch schlimmer. Denn damit setzt er illegale Einwanderer, die abgeschoben werden sollen, mit allen anderen Menschen mit Migrationserfahrung oder -hintergrund gleich. Niemand kann einem Menschen aufgrund seines Aussehens ansehen, ob er sich illegal in Deutschland aufhält – auch der Kanzler nicht.

Dass Merz ein Rassismusproblem hat, zeigt zudem die Häufigkeit seiner Entgleisungen. Prominente Beispiele aus der Vergangenheit sind zum einen seine Äußerung zu "kleinen Paschas", als er Söhne von Migranten pauschal als verwöhnt und verzogen abkanzelte. Zum anderen machte er mit seiner Aussage "nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland" deutlich, dass seine Wunschvorstellung für die deutsche Gesellschaft eine homogene Bevölkerung ist. Doch damit blendet er völlig aus, dass Menschen anderer Kulturen und Länder längst Teil dieser Gesellschaft sind. Und auch, dass Deutschland längst auf sie angewiesen ist.

Auch wegen des derzeitigen Erstarkens der AfD ist eine solche Aussage des Kanzlers mehr als bedenklich, denn damit stärkt er das Narrativ rechtsextremer Kräfte. Ohnehin ist Rassismus in Deutschland so gegenwärtig wie lange nicht mehr: Eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung zeigt, dass gut die Hälfte aller Menschen in Deutschland, die sich ethnischen oder religiösen Minderheiten zugehörig fühlen, regelmäßig rassistische Diskriminierung erlebt. Dass ein Kanzler in der Migrationsdebatte nicht differenziert, sondern eine ganze Bevölkerungsgruppe aufgrund ihres Aussehens pauschal diskriminiert, ist brandgefährlich.