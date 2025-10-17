Das ist die neue Zins-Realität

Neuer Gesetzentwurf Warken will offenbar Rezeptpflicht bei Medikamenten lockern

Von t-online 17.10.2025 - 14:09 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nina Warken (CDU): Die Bundesgesundheitsministerin arbeitet an einem Gesetzespaket zur Reform von Apotheken. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Die Bundesgesundheitsministerin will offenbar Apotheken künftig mehr Freiräume geben. Das betrifft auch den Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamenten.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant offenbar, dass künftig auch rezeptpflichtige Medizin unter bestimmten Umständen ohne Rezept von Apotheken verkauft werden kann. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, der ein entsprechender Gesetzesentwurf vorliegen soll.

Konkret könnte die Rezeptpflicht künftig entfallen, wenn etwa ein Patient das Medikament zuvor schon länger genutzt hat. Als Rahmen gilt, dass die Nutzung der Medizin bereits seit mindestens einem Jahr in der elektronischen Patientenakte hinterlegt ist. Dann soll im Akutfall auch die kleinste Menge der Medizin ohne Rezept erhältlich sein. Zudem soll die Rezeptpflicht auch bei anderen akuten Erkrankungen wie etwa einer Harnwegsinfektion entfallen.