Drei russische "Wegwerfagenten" sollen in Deutschland Infrastruktur für Anschlagspläne ausgespäht haben. Die Beweislage gegen den Hauptangeklagten scheint erdrückend. Er will auf Freispruch plädieren.

Acht bewaffnete Beamte sichern am Freitagmorgen den Saal, als der fast schmächtig wirkende kleine Mann mit Glatze und langem Bart im Sicherungsgriff zur Anklagebank geführt wird. Dieter S., von seinen Freunden Dima genannt, wünscht den Medien sogar "einen schönen guten Morgen". Er wirkt eher belustigt.

Dabei drohen dem Deutsch-Russen bis zu zehn Jahre Haft. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Spionage. Es geht um mutmaßliche Anschlagsplanungen und Ausspähungen im Auftrag des russischen Geheimdiensts.

Der Kommandeur darf nicht aussagen

Hinter dem Richter hängt eine große Leinwand. Davor ein Projektor. Eigentlich sind alle technischen Mittel für eine Videovernehmung vorhanden. Und darum geht es zuerst.

Die Verteidigung hatte beantragt, Akhra Avidzba, den Kommandeur der russischen Pyatnashka-Brigade, als Entlastungszeugen zu vernehmen. Notfalls eben per Telegram-Videoanruf. Das sei möglich, behauptete Verteidiger Loewe, schließlich habe Avidzba auch mit einem US-amerikanischen Journalisten auf diesem Wege über den Fall kommuniziert.

In einem langen Vortrag erläutert das Gericht, dass dies nicht machbar sei, denn dem habe das Bundesjustizministerium widersprochen. Es gebe außenpolitische Bedenken; man könne den Kommandeur weder anschreiben noch vorladen oder per Video verhören. Die Laune bei Dieter S. verschlechtert sich derweil zusehends. Er schüttelt abwertend den Kopf, gestikuliert, spricht leise mit seinem Verteidiger. Nachdem der Antrag abgelehnt ist, eröffnet Bundesanwalt Hannes Meyer-Wieck sein Plädoyer.

Die Ziele: Zuggleise, Nato-Anlagen

Über eine Stunde lang legen zwei Staatsanwälte vor, was an Beweisen gegen Dieter S. und seine beiden Mitangeklagten Alexander D. und Alexander J. vorliegt. Immer wieder fallen auch hier die Namen der Pyatnashka-Brigade und ihres Kommandeurs, Akhra Avidzba. Die Anklagepunkte teilen sich in zwei Bereiche.

Erstens soll Dieter S. Mitglied der Pyatnashka-Brigade gewesen und aktiv am illegalen Überfall im ukrainischen Donezk 2014 bis 2016 beteiligt gewesen sein. Zweitens sollen alle drei Angeklagten in Deutschland Spionage für Russland betrieben haben. Hierbei sollen sie erst sehr viel später, nämlich 2022 und 2023, massiv Zuggleise, Nato-Anlagen und Rüstungsfirmen für mögliche Anschläge ausgespäht haben. Dieter S. habe die Ergebnisse an Kommandeur Avidzba weitergegeben, wie t-online berichtete. Seine beiden Mitangeklagten hätten ihm bei der Suche nach Informationen geholfen.

Fotos aus dem Kampfgebiet