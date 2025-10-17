Polizei fesselte ihn CSU-Bürgermeister wird Kokain-Besitz vorgeworfen

Von t-online 17.10.2025 - 15:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Thomas Pardeller: Dem CSU-Politiker wird illegaler Drogenbesitz vorgeworfen. (Archivfoto) (Quelle: B. Lindenthaler/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Vor einer Münchner Disco haben Polizisten den CSU-Politiker Thomas Pardeller überwältigt. Hatte er Kokain bei sich?

Dem Bürgermeister des Münchner Vororts Neubiberg, Thomas Pardeller (CSU), wird der Besitz von Kokain vorgeworfen. Das geht aus einer Erklärung seines CSU-Ortsverbandes hervor. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Der 37-Jährige soll am vergangenen Wochenende vor einer Diskothek in München von der Polizei kontrolliert worden sein. Bei der Durchsuchung wurde ein Plastikgefäß mit weißem Pulver gefunden. Da der Politiker das Gefäß nicht aus der Hand gab, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt.

Bürgermeister verspricht "absolute Transparenz"

Laut einer Polizeisprecherin handelte es sich bei dem Pulver um "illegale Betäubungsmittel". In einer Mitteilung des Ortsverbandes heißt es, dem CSU-Mann werde der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen.