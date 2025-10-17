t-online - Nachrichten für Deutschland
CSU-Bürgermeister wird Besitz von Kokain vorgeworfen

Polizei fesselte ihn
CSU-Bürgermeister wird Kokain-Besitz vorgeworfen

Von t-online
17.10.2025 - 15:29 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0807462271Vergrößern des Bildes
Thomas Pardeller: Dem CSU-Politiker wird illegaler Drogenbesitz vorgeworfen. (Archivfoto) (Quelle: B. Lindenthaler/imago-images-bilder)
News folgen

Vor einer Münchner Disco haben Polizisten den CSU-Politiker Thomas Pardeller überwältigt. Hatte er Kokain bei sich?

Dem Bürgermeister des Münchner Vororts Neubiberg, Thomas Pardeller (CSU), wird der Besitz von Kokain vorgeworfen. Das geht aus einer Erklärung seines CSU-Ortsverbandes hervor. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Der 37-Jährige soll am vergangenen Wochenende vor einer Diskothek in München von der Polizei kontrolliert worden sein. Bei der Durchsuchung wurde ein Plastikgefäß mit weißem Pulver gefunden. Da der Politiker das Gefäß nicht aus der Hand gab, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt.

Bürgermeister verspricht "absolute Transparenz"

Laut einer Polizeisprecherin handelte es sich bei dem Pulver um "illegale Betäubungsmittel". In einer Mitteilung des Ortsverbandes heißt es, dem CSU-Mann werde der Besitz von 0,2 Gramm Kokain vorgeworfen.

Pardeller will bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr als Bürgermeister wiedergewählt werden. Aufgrund des Vorfalls wurde die Nominierungsveranstaltung allerdings verschoben. Offiziell habe die Staatsanwaltschaft zwar noch kein Verfahren eröffnet, Pardeller wolle allerdings nicht, dass die Nominierung durch den Vorfalle belastet werde. Der CSU-Politiker stehe für "absolute Transparenz" und wolle die Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf informieren.

