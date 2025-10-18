"Probleme im Stadtbild" Ist Merz' Aussage rassistisch? Umfrage zeigt deutliches Bild

Von t-online 18.10.2025 - 13:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz überprüft seine Brille: Er sieht Probleme im Stadtbild. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Äußerungen von Kanzler Merz zur Migration stoßen auf vehemente Kritik der SPD und entfachen eine hitzige Debatte. Was sagen Menschen in Deutschland dazu?

Die Äußerung von Kanzler Friedrich Merz zu Migration im Stadtbild löst beim Koalitionspartner SPD sichtbare Irritation aus. "Migration darf nicht durch verkürzte oder populistische Schnellschüsse stigmatisiert werden – das spaltet die Gesellschaft noch mehr und hilft am Ende den Falschen, statt Lösungen zu fördern", erklärte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD). Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) bezeichnet die Aussage von Merz als "sehr, sehr, sehr verknappt". Bei einer Befragung in Deutschland zeigt sich indes ein anderes Bild.

Der Kanzler war bei einem Termin in Potsdam am Dienstag von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen worden. Er sagte daraufhin unter anderem, dass man nun frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."

Innenminister Alexander Dobrindt sprang Merz derweil zur Seite. Rassismus-Vorwürfe bezeichnete er als "totalen Unsinn". "Da wird was versucht, wieder von bestimmter Seite hineinzuinterpretieren, was überhaupt nicht da ist", sagte der CSU-Politiker im "Interview der Woche" der ARD.

Befragung in Deutschland

Doch wie sehen Menschen in Deutschland die Äußerung von Merz? In einer exklusiven Civey-Umfrage für t-online beantworten ein Drittel (33 Prozent) der Befragten die Frage "Empfinden Sie die Aussage von Friedrich Merz, dass man in Bezug auf die Migrationspolitik 'noch immer ein Problem im Stadtbild habe' als ausländerfeindlich?" mit "Ja" oder "Eher ja".

59 Prozent der Befragten beantworteten sie indes mit "Nein" oder "Eher nein". 8 Prozent der Befragten sind unentschieden, ob sie die Merz-Aussage für ausländerfeindlich halten.

Zur Methodik Civey hat für t-online vom 16. bis 17. Oktober online rund 2.500 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Der statistische Fehler liegt bei +/- 3,5 Prozentpunkten.

