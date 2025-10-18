Stahl der Staatsminister ihre Texte? Weidel prüft rechtliche Schritte gegen Weimer-Blatt

18.10.2025

Ein Magazin, das zur Mediengruppe des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer gehört, soll Texte und Reden von Politikern kopiert haben. AfD-Chefin Alice Weidel hat ihre Anwälte eingeschaltet.

AfD-Chefin Alice Weidel prüft rechtliche Schritte gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer – wegen der Verletzung ihres Urheberrechts. Das Magazin "The European", das zur Weimer Media Group gehört, soll in den vergangenen Jahren Dutzende Texte und Reden von Weidel teilweise oder vollständig kopiert und auf den eigenen Seiten veröffentlicht haben. Dabei wurde der Anschein erweckt, Weidel sei Autorin des Blatts. Das berichteten zuerst der Blog "alexander-wallasch.de" sowie das rechte Portal "Nius".

Ein Medienjurist prüfe den Fall gerade für Weidel, teilte ihr Sprecher Daniel Tapp t-online am Samstag mit. "Weder war Frau Weidel als Autorin für 'The European' aktiv, noch wurde sie um Erlaubnis gefragt, sie als Autorin mit den entsprechenden Texten auf der Plattform zu veröffentlichen." Es sei ein "sehr unredliches Vorgehen", sich auf diese Weise geistiges Eigentum anzueignen. "Die 'Weimer Media Group' wirbt mit dem Slogan 'Heimat für Qualitätsjournalismus' – daran lässt sich zumindest zweifeln", so Tapp weiter.

Auch der Papst und Merz sollen Autoren sein

Weidel ist nicht die einzige Prominente, die für das Blatt geschrieben haben soll: Auf der Autorenliste online tauchen neben dem Papst und Brad Pitt viele aktuelle wie ehemalige deutsche Spitzenpolitiker auf – darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Sahra Wagenknecht (BSW), Gregor Gysi (Linke), Robert Habeck und Annalena Baerbock (beide Grüne).

Das Innenministerium von Alexander Dobrindt teilte auf Anfrage von "Nius" nach einer eventuellen Vergütung durch "The European" mit: "Bundesinnenminister Dobrindt ist nicht als Autor für 'The European tätig' und (hat) daher auch keinerlei Honorar von dort erhalten." Eine Antwort auf eine Anfrage von t-online, ob Dobrindt vor seiner Zeit als Minister für das Blatt geschrieben hat, steht aus.

AfD fordert Aufklärung oder Rücktritt

"Ein Bundesbeauftragter für Kultur und Medien hat im Bereich des Presse- und Urheberrechts eine Vorbildfunktion zu erfüllen", kritisierte der kulturpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Götz Frömming, am Samstag. Er weist auf eine Rede von Weimer hin, in der der Staatsminister scharf den geistigen Vampirismus von Künstlicher Intelligenz beklagt.