Umfrage: AfD kommt bei "Insa" auf neuen Rekordwert

Vor der Union
Umfrage: AfD kommt auf neuen Höchstwert

Von reuters
18.10.2025 - 19:16 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0837367375Vergrößern des Bildes
Alice Weidel: Ihre Partei liegt in Umfragen weiter vorne. (Quelle: IMAGO/imago)
News folgen

In der neuesten Insa-Umfrage legt die AfD auf einen Rekordwert von 27 Prozent zu. Damit bleibt sie vor der Union.

Die AfD erreicht in der wöchentlichen Umfrage des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" einen neuen Höchstwert. Im Sonntagstrend steigt der Wert um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent, wie die Zeitung am Samstag vorab berichtete. Damit liege die AfD seit dem 20. September durchgängig vor der Union, die ebenfalls einen Punkt zulege und auf 25 Prozent komme. Die SPD bleibe unverändert bei 14 Prozent. Die Grünen verlieren im Wochenvergleich einen Punkt und erreichen elf Prozent. Die Linke hält ihren Wert von elf Prozent. Das BSW kommt weiterhin auf vier Prozent. Auch die FDP verharrt bei vier Prozent.

Den Angaben zufolge wurden 1200 Personen nach ihrer Wahlpräferenz im Falle einer Bundestagswahl am kommenden Sonntag gefragt. Die maximale Fehlertoleranz liege bei plus/minus 2,9 Prozentpunkten.

