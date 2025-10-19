"Bin ziemlich begeistert" Merz-Minister will KI bei Asylanträgen einsetzen
Nach ersten Erfolgen bei Wasserstoffprojekten fordert Digitalminister Wildberger den breiteren Einsatz von KI in der Verwaltung. Die Technologie könnte künftig übernehmen.
Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der öffentlichen Verwaltung ausweiten. Denkbar sei dies etwa bei Bauanträgen, Asylverfahren oder Anträgen auf Grundsicherung, sagte er im Interview mit dem "Spiegel".
Hintergrund sind laut Wildberger positive Erfahrungen mit einer KI-gestützten Plattform, die aktuell zur Entscheidung über den Bau von Wasserstoffleitungen eingesetzt wird. "In den zwölf Wochen, in denen wir jetzt daran arbeiten, haben wir bereits eine Arbeitserleichterung von 70 Prozent für den Sachbearbeiter erreicht", so der Minister. "Da bin ich ziemlich begeistert."
Minister kritisiert bestehende Online-Dienste
Auch in anderen Bereichen könne KI künftig entlasten – etwa bei Routineaufgaben im Zusammenhang mit Asyl- oder Grundsicherungsanträgen. "Eine gute KI kann den Beschäftigten in der Verwaltung 80 bis 90 Prozent solcher Arbeiten abnehmen", sagte Wildberger. Bei sensiblen Entscheidungen müsse allerdings weiterhin ein Mensch mitwirken.
Im Interview äußerte sich der Minister zudem kritisch zu bestehenden Online-Diensten der Verwaltung. Einige Anwendungen seien unübersichtlich: "Nach wenigen Klicks war ich plötzlich auf Seiten, auf denen ich nichts mehr verstanden habe", sagte der frühere Manager.
Mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung betonte Wildberger die Reformbereitschaft in seinem Haus. Gleichzeitig gestand er ein, dass politische Prozesse langsamer verliefen als in der Wirtschaft. Die staatliche Auftragsvergabe an junge deutsche KI-Unternehmen komme langsamer voran als erhofft: "Ich hätte da am liebsten längst den Startknopf gedrückt."
