Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

ich schreibe Ihnen nicht wie sonst aus dem wuseligen Berlin, sondern aus dem beschaulichen Nauen im Havelland. Ich verbringe hier, sobald dieser Tagesanbruch fertig ist, ein paar Herbstferien-Tage bei der Familie meiner Frau.

Über den Feldern rund um Nauen liegt Nebel. Die Sirenen Berlins haben wir eingetauscht gegen das stetige Trompeten der Kraniche. Sie fliegen im Oktober und November in V-Formationen hoch über Brandenburg. Zu Zehntausenden sind sie unterwegs Richtung Süden, wo sie nicht nur ein paar Herbsttage, sondern den ganzen Winter verbringen. Beneidenswert.

Wenn sie auf ihrem Flug über Ostdeutschland hinunterblicken, sehen sie Wiesen, Felder, Wälder, weit weniger Städte als im Westen des Landes. Was sie nicht sehen, selbst aus ihrer Vogelperspektive, ist der politische Zustand der neuen Bundesländer. Er kümmert Kraniche wenig. Ihr Glück. Ihnen würde auf den ersten Blick Tröten und Sehen vergehen. Der Osten Deutschlands trägt tiefes Blau, die Farbe der AfD. So weit das Auge reicht. Bleiben wir kurz in Nauen: Bei der Bundestagswahl im Februar dieses Jahres erreichte die AfD in diesem kleinen, nicht zuletzt mit Geldern aus dem Solidarbeitrag liebevoll aufpolierten Städtchen 36 Prozent der Zweitstimmen.

Stellt man den Zoom größer auf ostdeutsche Nachbarbundesländer ein, sehen die Ergebnisse noch etwas bedrohlicher aus. Wäre morgen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, würden fast 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler Ihr Kreuz bei der AfD machen. In Sachsen-Anhalt kann man Umfrageergebnissen zufolge das Wörtchen "fast" bereits streichen.

Die Stärke der Partei im Osten beeinflusst auch den Bundestrend. Die AfD liegt in deutschlandweiten Erhebungen Kopf an Kopf mit der Union. SPD, Linke und Grüne können die Spitze des AfD-Balkens nur noch mit dem Fernglas erkennen.

Der Osten Deutschlands ist – glaubt man vielen Medienberichten – die Quelle des scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs der Protestpartei zur stärksten politischen Kraft in Deutschland. Dort findet sich die Kraftquelle der AfD – doch warum gerade dort? Der Makrosoziologe Steffen Mau nennt dafür in seinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch "Ungleich vereint – Warum der Osten anders bleibt" drei Gründe.

Die Wirtschaftskrise schlägt noch mehr durch: Mau spricht von einer "sozialstrukturellen Unterprivilegierung" des Ostens. Zwei Kennzahlen als Beispiele – es gibt viele weitere mehr: Das Durchschnittsvermögen der Haushalte in Westdeutschland ist doppelt so hoch wie das der Haushalte in den neuen Bundesländern. Gerade einmal zwei Prozent der gesamtdeutschen Erbschaftssteuer werden im Osten bezahlt. Zwei Prozent. Seit Jahren wird die sukzessive Angleichung der Verhältnisse des Ostens an den Westen beschworen. Die Realität sieht anders aus. Die "blühenden Landschaften" kamen entweder zu spät, überhaupt nicht oder wurden durch andere Einheitseffekte teuer bezahlt. Die Enttäuschung ist folgerichtig. An ihr nährt sich die AfD.

Die neuen Bundesländer schrumpfen. 1990 lebten etwa viermal so viele Menschen in Westdeutschland wie jenseits der gerade niedergerissenen Mauer. Bis 2024 wuchs die Zahl der Menschen im Westen um 10 Prozent auf 67,5 Millionen, im Osten nahm sie um 16 Prozent auf 12,4 Millionen ab. Im Westen leben aktuell fünfmal so viele Deutsche. Die Zahl der Geburten im Osten halbierte sich. Vor allem die jüngeren und gut ausgebildeten Bürger "machten rüber". Eine stark männlich geprägte und schwächer gebildete Bevölkerung blieb zurück, tendenziell anfälliger für Feindbilder, Sündenbock-Erzählungen und andere schlichte Erklärungsansätze, die die AfD wie am Fließband liefert. Die politische Kultur ist eine völlig andere: Die Demokratie ist in den alten Bundesländern tiefer in der Gesellschaft verwurzelt als in den neuen. Die Gründe dafür sind aber vielschichtiger, als es das gerade im Westen gerne mit überheblichem Achselzucken geäußerte "Die kennen das eben nicht" vermuten lässt. Nachdem sie die DDR-Diktatur überwunden hatten, engagierten sich etliche Ostdeutsche in basisdemokratischen Zusammenschlüssen wie "Runden Tischen" oder dem "Neuen Forum". Das entsprach dem traditionell weniger individualistisch und sich eher an der Gemeinschaft orientierenden Gesellschaftsbild der DDR-Bürger. Nur wenige dieser Formate überlebten die Wiedervereinigung, weil sie den Parteien der alten Bundesländer mindestens dysfunktional, wenn nicht sogar gefährlich vorkamen. Viele Ostdeutsche erlebten das Steffen Mau zufolge als eine "ausgebremste Demokratisierung". Sie wirkt bis heute nach, in einer Skepsis gegenüber den "West-Parteien". Aus dieser Skepsis heraus suchen viele Wählerinnen und Wähler nicht nur Protest, sondern tatsächlich in der AfD eine "Alternative", die – übrigens völlig zu Unrecht – nicht als West-Partei wahrgenommen wird.

Was Steffen Maus Bestandsaufnahme konkret heißt, erlebe ich hier bei den Menschen in Nauen. Bei dem Teil meiner Familie, der hier lebt, ebenso wie bei meinen Ost-Berliner Verwandten. Es führt mich zurück zur Vogelperspektive, zu diesem "Draufschauen" auf den Osten. Zu den Kranichen, um das gewagte Bild aufzunehmen.

Dieser Blick, dieses "Von oben herab", dieses "Über den Dingen schweben" verspüren viele Menschen in den neuen Bundesländern. Sie fühlen sich diesem Blick ausgesetzt, wenn Politiker, Journalisten, Experten und ja, auch wenn Westdeutsche auf den Osten schauen.

Sie spüren es seit der Wiedervereinigung. Sie ist das größte Fest in der Geschichte Ostdeutschlands und gleichzeitig ihr größtes Trauma. Viele Menschen in den neuen Bundesländern empfinden sie rückblickend nicht als "Reunion", sondern als Eroberung, als Demütigung. Die Familie meiner Frau, sowohl der Nauener Teil als auch der Ost-Berliner Teil, hat mir, dem angeheirateten Wessi, viel über diese Zeit erzählt. Ich fühle diese Wunde, wenn ich die Geschichten höre, wie damals nach der Wende Biografien abrissen und umgebaut werden mussten. Keiner in der Familie meiner Frau hat heute noch den Beruf, die Aufgabe, die er vorher hatte.

Polizisten gründeten kleine Baufirmen. Bauzeichnerinnen wurden Masseurinnen. Lehrerinnen wurde der nächste Karriereschritt verweigert, weil die Rektorenstelle an "irgendeine Pfeife" aus dem Westen ging. Mittelständische Handwerksbetriebe meldeten Konkurs an, weil CDU- oder SPD-geführte Verwaltungen sich mit Zahlungen Zeit ließen oder Investoren aus dem Westen nie die Absicht hatten zu bezahlen. Für viele Menschen in Ostdeutschland gab es nicht nur einen Neustart, sondern gleich mehrere. Erzwungene. Jede Biografie hier hat Brüche. Kaum ein Bruch gleicht dem anderen. Es gibt Ost-Identität nur im Plural, sagt Steffen Mau.

Für viele bedeutete das auch, im Osten keinen Job mehr zu finden. Keinen bezahlbaren Lebensmittelpunkt. Menschen zogen vom Strausberger Platz erst hinaus nach Köpenick und dann in den Speckgürtel nach Nauen. Von Berlin nach Dresden. Aus Köpenick in die Schweiz. Oder hinaus nach Marzahn. Immer den günstigeren Lebenshaltungskosten oder dem besseren Gehalt hinterher. In jedem Fall: Kaum jemand wohnt noch da, wo er damals Zuhause war. Man machte rüber. Weg von daheim. Wen wundert es da, dass die Heimat rückblickend "ostalgisch" idealisiert wird?

Derweil – als Kind des Westens weiß ich das – wurde dort nur allzu bequem und arrogant vom maroden Osten und den "faulen Ossis" geredet, während gleichzeitig in den neuen Bundesländern nach Herzenslust enteignet und bevormundet wurde. An dieser Stelle ist etwas zerbrochen, während es vereinigt werden wollte.

Vielleicht braucht Ostdeutschland, um die Rechtsextremen einzudämmen, die Aufarbeitung der deutschen Einheit viel dringender als irgendeine Corona-Kommission. Das deutsche Trauma liegt dort, wo der Westen seinen Schwesterstaat einfach schluckte und halb verdaut wieder ausspuckte. Ihn dann ansah und irgendwie eklig fand.

Bis heute reicht diese westliche Vogelperspektive in die AfD-Debatte hinein, wenn sich West-Linke über den Osten beugen wie über ein Terrarium im Zoo und laut fragen: "Igitt, was ist denn mit den Viechern los?" Nichts spaltet mehr als dieses "Draufschauen" von oben herab. Nichts hilft der AfD mehr. Echte Augenhöhe zwischen den alten und den neuen Bundesländern und den Menschen zu erreichen, die in beiden Teilen leben: Das wäre der Anfang vom Ende für die AfD.

Ohrenschmaus

Man neigt ja dazu, Pathos als Kitsch zu belächeln. Aber wann immer ich über Ost- und Westdeutschland nachdenke, erinnere ich mich daran, dass dieses Lied bei Menschen im Osten und im Westen ähnliche Gefühle geweckt hat. Es stammt von der Ost-Rockband Karat und wurde in Westdeutschland von Peter Maffay berühmt gemacht. Es gibt nur wenige Aufnahmen, auf denen sie es gemeinsam singen: Hier ist eine davon.