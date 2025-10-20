Friedrich Merz sagt dazu am Montag, der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU aus dem Jahr 2018 gelte, man werde "daran nichts ändern". Er schreibt fest, dass die CDU "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" mit der AfD ablehnt. Das werde von "niemandem, jedenfalls von niemandem in der Führung der CDU, infrage gestellt", sondern nur von "wenigen Randfiguren".

Der Druck in der CDU zu einem Kurswechsel wächst allerdings gerade nicht so sehr bei der Koalitionsfrage, sondern an anderer Stelle. Einige wollen Abstimmungen mit der AfD in den Parlamenten zulassen, auch wenn die CDU Mehrheiten für Gesetzentwürfe nur mit den Stimmen der AfD erreichen kann. Von dort aus aber wäre es faktisch nicht weit bis zu einer Tolerierung einer Minderheitsregierung, ob die nun von AfD oder CDU angeführt wäre. Spätestens das wäre unzweifelhaft eine "Zusammenarbeit" mit der AfD.

Das weiß offensichtlich auch Friedrich Merz. Als er gefragt wird, ob er der Union Abstimmungen in den Parlamenten freigeben wolle, auch wenn es keine eigene Mehrheit abseits der AfD gibt, antwortet Merz: "Nein, ausdrücklich nein."

Zweimal festgebunden – und eine kleine Hintertür

Später in der Pressekonferenz hält sich Friedrich Merz zwar eine kleine Hintertür offen. Auf die Frage, was geschehe, wenn es nach der Wahl in Sachsen-Anhalt keine Mehrheit gegen die AfD gebe, sagt Merz: "Die Frage 'Was wäre wenn?', die beantworten wir am Tag nach den Wahlen und nicht vorher." Wenn man den Auftrag zur Regierungsbildung habe, würden diese Entscheidungen "am Tag danach getroffen" und "möglicherweise auch längere Zeit in Anspruch nehmen".

Doch Friedrich Merz ist inzwischen eigentlich mehrfach an seinen Kurs festgebunden. Schon am Wochenende bei einer Wahlkampfveranstaltung im heimischen Sauerland schloss er eine "Zusammenarbeit" mit der AfD aus. "Jedenfalls nicht mit mir als dem Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands. Ich will das hier in aller Klarheit sagen." Mein Kurs, oder ich gehe: Stärker kann sich ein CDU-Chef nicht selbst binden.

Am Montag wiederholt er diese persönliche Festlegung etwas allgemeiner in Verbindung mit seinem AfD-Kurs. An der "Entschlossenheit wird es keinen Zweifel geben", sagt er, "auch unter der Verantwortung von mir als Person als Parteivorsitzender der CDU". Das werde die Linie der nächsten Wochen, Monate und Jahre sein.