Friedrich Merz Er knüpft jetzt seine Zukunft an diese Frage
Wie hält die CDU es mit der AfD? Friedrich Merz schwört seine Partei trotz Widerständen auf harte Abgrenzung ein. Und knüpft sogar seine Zukunft an diesen Weg.
Friedrich Merz würde lieber über etwas anderes sprechen. Über die Wirtschaft oder die Sicherheit zum Beispiel. Das seien die Hauptthemen, mit denen man sich beschäftigt habe auf der Klausur des Präsidiums, sagt er. Doch schon als der CDU-Chef und Bundeskanzler am Montagmorgen im Konrad-Adenauer-Haus vor die Mikrofone tritt, schnellen Dutzende Hände von Journalisten nach oben, die ihm andere Fragen stellen wollen.
"Soll ich noch was sagen?", fragt Merz und lächelt.
Das soll er dann und tut es auch. Nicht nur zur Wirtschaft und Sicherheit, sondern auch zu dem Thema, das die Journalisten an diesem Tag interessiert. Denn eine Diskussion in der CDU hatte in der vergangenen Woche die Frage aufkommen lassen: Wie will die CDU künftig mit der AfD umgehen?
Mehrere ehemalige, aber auch aktive CDU-Politiker hatten dafür plädiert, Abstimmungen mit der AfD in Parlamenten zuzulassen. Friedrich Merz stellt sich dem seit Tagen entgegen: keine Zusammenarbeit. Für die Zukunft hält er sich an diesem Montag zwar eine kleine Hintertür offen. Aber eigentlich ist er jetzt festgebunden, gleich zweifach.
Mit einem Dreiklang gegen die Öffnung zur AfD
Friedrich Merz hat einen Dreiklang gefunden, mit dem er auch am Montag wieder seine Absage an jede Öffnung der CDU zur AfD begründet. Eine Absage, die er auch seinen eigenen Leuten begründen muss. Denn die AfD ist stark wie nie, nicht nur im Osten. Dort wollen einige schon länger mit ihr zusammenarbeiten. Merz' Anti-AfD-Dreiklang geht so:
- Inhaltlich sagt Friedrich Merz, CDU und AfD trennten "nicht nur Details", sondern "grundsätzliche politische Überzeugungen". Die AfD stelle "nicht nur die Politik der letzten zehn Jahre infrage", sondern "Grundentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland, so wie sie seit 1949 getroffen worden sind", auch von der CDU selbst.
- Daraus folgert Merz für die politische Praxis, dass die CDU mit der AfD eben nicht mehr von ihren eigenen Inhalten durchsetzen könne. "Es setzt sich in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen das Bild fest: Ihr müsst ja nur wollen, dann könntet ihr doch viele Dinge zusammen durchsetzen", sagt Merz und widerspricht: "Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht so."
- Merz argumentiert darüber hinaus parteistrategisch, wenn er sagt: "Die von der AfD immer wieder bemühte ausgestreckte Hand ist in Wahrheit eine Hand, die uns vernichten will." Die AfD sage das ja selbst.
Die AfD ist deshalb für Friedrich Merz der "Hauptgegner" bei den nächsten Wahlen, mindestens in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dort wird im Herbst 2026 gewählt, und die AfD führt derzeit die Umfragen deutlich an.
Mit dem Begriff "Brandmauer" will Merz das Verhältnis zur AfD aber nicht beschreiben. Das sei nicht der Begriff der CDU, betont er. An dem Begriff gibt es in der CDU Kritik. Einerseits, weil er es der AfD leichtmache, sich in die Opferrolle zurückzuziehen und der CDU vorzuwerfen, sie schließe die AfD ja ohnehin aus. Andererseits, weil er so verstanden werden könne, dass sich die CDU hinter der Brandmauer vor der Auseinandersetzung mit der AfD verstecke.
Abstimmungen mit der AfD? "Nein, ausdrücklich nein."
Die Gretchenfrage für die CDU, die mit "Brandmauer" gemeint ist, bleibt jedoch bestehen. Sie lautet: Darf die CDU mit der AfD "zusammenarbeiten"?
Friedrich Merz sagt dazu am Montag, der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU aus dem Jahr 2018 gelte, man werde "daran nichts ändern". Er schreibt fest, dass die CDU "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" mit der AfD ablehnt. Das werde von "niemandem, jedenfalls von niemandem in der Führung der CDU, infrage gestellt", sondern nur von "wenigen Randfiguren".
Der Druck in der CDU zu einem Kurswechsel wächst allerdings gerade nicht so sehr bei der Koalitionsfrage, sondern an anderer Stelle. Einige wollen Abstimmungen mit der AfD in den Parlamenten zulassen, auch wenn die CDU Mehrheiten für Gesetzentwürfe nur mit den Stimmen der AfD erreichen kann. Von dort aus aber wäre es faktisch nicht weit bis zu einer Tolerierung einer Minderheitsregierung, ob die nun von AfD oder CDU angeführt wäre. Spätestens das wäre unzweifelhaft eine "Zusammenarbeit" mit der AfD.
Das weiß offensichtlich auch Friedrich Merz. Als er gefragt wird, ob er der Union Abstimmungen in den Parlamenten freigeben wolle, auch wenn es keine eigene Mehrheit abseits der AfD gibt, antwortet Merz: "Nein, ausdrücklich nein."
Zweimal festgebunden – und eine kleine Hintertür
Später in der Pressekonferenz hält sich Friedrich Merz zwar eine kleine Hintertür offen. Auf die Frage, was geschehe, wenn es nach der Wahl in Sachsen-Anhalt keine Mehrheit gegen die AfD gebe, sagt Merz: "Die Frage 'Was wäre wenn?', die beantworten wir am Tag nach den Wahlen und nicht vorher." Wenn man den Auftrag zur Regierungsbildung habe, würden diese Entscheidungen "am Tag danach getroffen" und "möglicherweise auch längere Zeit in Anspruch nehmen".
Doch Friedrich Merz ist inzwischen eigentlich mehrfach an seinen Kurs festgebunden. Schon am Wochenende bei einer Wahlkampfveranstaltung im heimischen Sauerland schloss er eine "Zusammenarbeit" mit der AfD aus. "Jedenfalls nicht mit mir als dem Parteivorsitzenden der CDU Deutschlands. Ich will das hier in aller Klarheit sagen." Mein Kurs, oder ich gehe: Stärker kann sich ein CDU-Chef nicht selbst binden.
Am Montag wiederholt er diese persönliche Festlegung etwas allgemeiner in Verbindung mit seinem AfD-Kurs. An der "Entschlossenheit wird es keinen Zweifel geben", sagt er, "auch unter der Verantwortung von mir als Person als Parteivorsitzender der CDU". Das werde die Linie der nächsten Wochen, Monate und Jahre sein.
Friedrich Merz hat sich aber nicht nur selbst an diesen Weg gebunden, auch sein Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil hat das am Wochenende getan. Er erwarte, dass die CDU-Verantwortlichen "deutlich machen: Mit der AfD gibt es keinerlei Form der Zusammenarbeit, weder im Bund noch in den Ländern", sagte Klingbeil der "Bild am Sonntag". "Diese Festlegung war für uns eine Eintrittsbedingung in die Bundesregierung."
Bedeutet: Das bleibt so, oder die Bundesregierung ist Geschichte.
"Auseinandersetzung sehr offensiv führen"
Was sich dann eigentlich ändern solle im Umgang mit der AfD, wird Friedrich Merz am Montag irgendwann gefragt. "Gar nichts!", sagt Merz. Ein Präsidium könne ja auch mal die bisherige Haltung bestätigen. Merz probiert es stattdessen mit einer Kampfansage: "Wir wollen die bestimmende politische Kraft in unserem Land bleiben", sagt er. Und er sei "zuversichtlich, dass uns das gelingt".
Ein bisschen was ändern soll sich aber schon, nicht in der Haltung, aber im Umgang mit der AfD. Merz kündigt an, dass man die Auseinandersetzung mit der AfD "sehr offensiv führen" werde. Offensiver als früher.
Man werde erstens "zeigen, dass wir regieren wollen und können, und zwar gut regieren können". Und man werde, zweitens, "Themen auch so bearbeiten, dass deutlich wird, wo die Unterschiede liegen" und "diese Unterschiede gerade gegenüber der AfD jetzt noch deutlicher herausstellen".
Helfen soll der CDU auch ein "Weiße-Flecken-Programm". Mit ihm will die CDU ihre Präsenz in Regionen, in denen sie nicht oder nur schwach vertreten ist, steigern. Gelingen soll das mit zusätzlichem Personal, unterstützt auch von der Bundespartei. Beginnend 2026 in zwei Modellregionen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.
Merz nimmt SPD in die Pflicht
Mindestens so bedeutend ist für Merz aber etwas anderes: ein geräuschloseres Arbeiten der Bundesregierung. Wichtig sei "vor allem, dass wir dem eine erfolgreiche Regierungsarbeit entgegensetzen", sagt Merz. Und nimmt die SPD in die Pflicht. Das sei nicht nur Aufgabe der Union, sondern auch "unseres Koalitionspartners, der Sozialdemokraten".
Merz räumt ein, beim Regieren zuletzt auch "Fehler gemacht" zu haben. Er sei mit "manchen Entscheidungsabläufen nicht zufrieden", sagt er und nennt den Streit um den Wehrdienst. Da habe es "plötzlich eine Auseinandersetzung in der SPD-Bundestagsfraktion" gegeben. "So etwas darf sich nicht wiederholen". Es verdecke, was die Bundesregierung alles schon geschafft habe.
Damit es besser wird, muss aus Merz' Sicht auch die Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung und den Bundestagsfraktionen von SPD und Union "noch besser werden". Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass allein das eine große Aufgabe ist.