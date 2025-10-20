t-online - Nachrichten für Deutschland
Bundeswehr: Pistorius bestellt keine weiteren F-35-Kampfjets in USA

"Derzeit keine Überlegungen"
Ministerium weist Bericht zu Kauf neuer F-35-Kampfjets zurück

Von reuters
Aktualisiert am 21.10.2025 - 11:57 UhrLesedauer: 1 Min.
Jets vom Typ F-35A (Archivbild): Die Bundeswehr kauft 35 Maschinen.Vergrößern des Bildes
Jets vom Typ F-35A (Archivbild): Die Kampfjets können Atombomben transportieren. (Quelle: Björn Trotzki/imago-images-bilder)
News folgen

Am Montag kursierte ein Bericht zu Plänen der Beschaffung von F-35-Kampfjets. Jetzt stellt das Verteidigungsministerium klar: Solche Pläne liegen nicht vor.

Das Bundesverteidigungsministerium hat einen Bericht über den geplanten Kauf weiterer F-35-Kampfjets aus den USA zurückgewiesen. Es gebe "derzeit keine Überlegungen für eine Beschaffung weiterer F-35", teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Dienstag mit.

Das Magazin "Spiegel" hatte am Montag berichtet, es gebe Pläne für die Beschaffung von 15 weiteren F-35 für 2,5 Milliarden Euro. Das Ministerium hatte diese Angaben zunächst weder bestätigen noch dementieren wollen.

Die ergänzende Beschaffung vom US-Hersteller Lockheed Martin soll dabei in einer Liste von Militärprojekten aufgeführt gewesen sein. Laut "Spiegel" wurde die Beschaffung weiterer Jets in einer vertraulichen Vorlage für den Bundestag als unabdingbar bezeichnet. In Sicherheitskreisen hieß es demnach, nur durch die größere F-35-Flotte könne die Bundeswehr die deutschen Zusagen bei der Nato erfüllen.

Die Bundesregierung hat bereits 35 Maschinen des US-Typs bestellt. Sie sollen die alternde Flotte von 85 Tornado-Kampfjets ersetzen, die außer Dienst gestellt werden soll. Die ersten Maschinen sollen 2027 bei der Luftwaffe eintreffen. Die F-35-Flugzeuge sind dafür vorgesehen, die Tornados in ihrer Rolle im Rahmen der nuklearen Teilhabe der Nato abzulösen. Dabei geht es um die Fähigkeit, im Konfliktfall in Deutschland gelagerte US-Atombomben zu transportieren.

Die Bundesregierung hatte Pläne für den Kauf von fünfzehn weiteren F-35-Jets bereits im Juli dementiert. Ein deutlich erweiterter Verteidigungshaushalt hat jedoch inzwischen mehr Spielraum für Waffenkäufe geschaffen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
