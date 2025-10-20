Sender will nicht mehr mit Raab arbeiten

Nach schwerer Krankheit SPD-Politikerin stirbt im Alter von 59 Jahren

Von t-online 20.10.2025 - 14:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Petra Kammerevert bei einer Plenartagung im Europaparlament. (Archivbild) (Quelle: Dwi Anoraganingrum via www.imago-images.de/imago)

Die SPD trauert um Europapolitikerin Petra Kammerevert. Sie galt als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und setzte sich ein für das Austauschprogramm Erasmus.

Europas Sozialdemokraten trauern um die SPD-Europaabgeordnete Petra Kammerevert. Die engagierte Europapolitikerin aus Nordrhein-Westfalen starb in der Nacht auf den 18. Oktober im Alter von 59 Jahren nach schwerer Krankheit, wie die Partei mitteilte.

Kammerevert hatte zunächst nach dem Abitur an einem Düsseldorfer Gymnasium Soziologie und Politikwissenschaften studiert. Später arbeitete sie als Referentin in der ARD-Programmdirektion.

Einsatz für Austauschprogramm Erasmus+

2009 zog sie erstmals ins Europaparlament ein. Dort gehörte sie dem einflussreichen Binnenmarkt-Ausschuss ein. Von 2017 bis 2019 war Kammerevert Vorsitzende des wichtigen Ausschusses für Bildung und Kultur, unter anderem zuständig für das Austauschprogramm Erasmus+, das Auszubildenden, Studierenden und Lehrkräften einen Aufenthalt im europäischen Ausland ermöglicht. "Ich bin optimistisch, dass Europa von der Erasmus-Generation profitieren wird", hatte Kammerevert stets betont.

Europakorrespondenten in Brüssel erinnern sich an eine engagierte Europapolitikerin, die zu einer der Stützen in einer über lange Jahre eher blassen SPD-Delegation in Straßburg zählte. Kammereverts Fokus galt stets der sozialen Gerechtigkeit. So setzte sich dafür ein, dass auch die Kinder von Geflüchteten Zugang zu Erasmus+ haben. "Nicht nur junge Erwachsene mit einem in der EU ausgestellten Pass dürfen an durch Erasmus+ geförderten Mobilitätsprojekten teilnehmen", mahnte die SPD-Politikerin.