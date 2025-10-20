t-online - Nachrichten für Deutschland
Bad Dürkheim: AfD will Donald Trump Ehrenbürger-Würde verleihen

Für Vermittlung in Gaza
AfD will Trump zum Ehrenbürger von Bad Dürkheim machen

Von t-online
Aktualisiert am 20.10.2025 - 15:42 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0831912468Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump auf einem Plakat (Archivbild): In der pfälzischen Heimat seiner Vorfahren soll er nun geehrt werden. (Quelle: IMAGO/BONNIE CASH/imago)
News folgen

Donald Trumps Vorfahren kommen aus der Nähe von Bad Dürkheim. Nun soll der US-Präsident dort Ehrenbürger werden, fordert die AfD. Nicht alle sind davon begeistert.

Das rheinland-pfälzische Städtchen Bad Dürkheim ist nicht arm an Sehenswürdigkeiten. Der jährliche "Wurstmarkt" gilt als größtes Weinfest der Pfalz. Zudem beherbergt das "Dürkheimer Fass" nicht nur eine Gaststätte. Das riesige Holzgefäß gilt auch als größtes Weinfass der Welt.

Geht es nach der AfD, gibt es bald eine weitere Besonderheit. Die Partei im Landkreis Bad Dürkheim will US-Präsident Donald Trump die Ehrenbürgerwürde verleihen. Über den Antrag hatte zuvor das Lokalblatt "Die Rheinpfalz" berichtet.

"Auslöser für unseren Antrag im Kreistag ist, dass Donald Trump den Israel/Gaza-Konflikt befriedet und dafür gesorgt hat, dass die israelischen und acht deutsche Geiseln freigekommen sind", sagte der örtliche AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Stephan der Deutschen Presse-Agentur.

imago images 0821555311Vergrößern des Bildes
Bundeskanzler Friedrich Merz (l.) überreicht Trump beim Antrittsbesuch im Weißen Haus eine Kopie der Geburtsurkunde des Großvaters des US-Präsidenten. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Er verwies auf Trumps Vorfahren, die aus dem Ort Kallstadt im Landkreis Bad Dürkheim kommen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Trump deshalb in die Pfalz eingeladen.

Die Begeisterung in der Region hielt sich in Grenzen. Kallstadts Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) sah die Einladung damals kritisch. Jetzt rügte der CDU-Mann auch den Vorstoß der rechtsextremen AfD. Die Partei sei im Ortsgemeinderat von Kallstadt nicht vertreten. Der Ort stehe zur kommunalen Selbstverwaltung. "Wir verwehren uns gegen den Versuch der Einmischung einzelner Fraktionen auf höheren kommunalen Ebenen."

Der Landkreis Bad Dürkheim bestätigte einen entsprechenden Antrag der AfD-Kreistagsfraktion. In der Sitzung am 29. Oktober werde darüber beraten und entschieden.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) teilte der dpa mit, er wolle der Entscheidung des Kreistags nicht vorgreifen, könne sich aber nicht vorstellen, dass die Anträge der AfD-Fraktion eine Mehrheit finden. "Unabhängig davon, ob man überhaupt einen Ehrenbürger Donald Trump will, muss die Frage der Ehrenbürgerschaft und gegebenenfalls der Kriterien hierzu in den Kreisgremien intensiv beraten werden", so CDU-Politiker Ihlenfeld.

