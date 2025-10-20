Problem mit dem Stadtbild "Mehr Geraune": Heftige Kritik an Merz-Aussagen

Von t-online 20.10.2025 - 16:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Franziska Brantner: Die Bundesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen kritisiert den Kanzler. (Quelle: Niklas Graeber/dpa)

Friedrich Merz hat seine umstrittenen Aussagen zur Migration im Stadtbild bekräftigt. Die Opposition wirft ihm rätselhaftes "Geraune" vor.

Grünen-Chefin Franziska Brantner hat mit Unverständnis auf die wiederholten Aussagen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu Migration im Stadtbild reagiert. Es sei nicht akzeptabel und unverantwortlich für einen Kanzler, "einfach mal pauschal Millionen Deutsche unter Generalverdacht zu stellen", sagte Brantner in Berlin.

Zuvor hatte Merz seine Äußerung vehement verteidigt. "Ich habe gar nichts zurückzunehmen", sagte er. "Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal: Wir müssen daran etwas ändern und der Bundesinnenminister ist dabei, daran etwas zu ändern und wir werden diese Politik fortsetzen." Wer seine Töchter frage, werde auf die Frage, was er mit seinen Äußerungen gemeint habe, vermutlich "eine ziemlich klare und deutliche Antwort" bekommen.

Der Kanzler war am Dienstag bei einem Termin in Potsdam von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen worden. Er sagte daraufhin unter anderem, dass man frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."

Brantner will nicht ihre Tochter fragen

"Ich will nicht meine Tochter fragen müssen, was Herr Merz meint. Herr Merz muss beantworten, was er mit diesen Aussagen denn wirklich meint", sagte Brantner. "Wir brauchen einen Kanzler, der verbindet und nicht einen Kanzler, der in rätselhaften Sätzen spricht, die alle unter Verdacht stellen und dann auf irgendwelche Töchter verweist."

Natürlich gebe es Herausforderungen und Probleme, räumte Brantner ein und nannte Bahnhöfe als Beispiel. "Dort kann man sich unsicher fühlen." Sie rate deshalb dazu, die Bundespolizisten von den Grenzübergängen zwischen Deutschland und Frankreich abzuziehen und sie an den Hauptbahnhöfen einzusetzen für mehr Sicherheit dort.

Auch die Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisierte Merz für seine Stellungnahme. Merz hätte die Gelegenheit nutzen können, um seine Aussage zum "Stadtbild" einzuordnen und Vorschläge für mehr Sicherheit zu machen. "Weil er das nicht kann, gibt es einfach: mehr Geraune", schrieb Lang auf X.

Unionspolitiker verteidigen Merz

Am Sonntagabend demonstrierten in Berlin mehrere Hundert Menschen unter dem Motto "Brandmauer hoch! Wir sind das Stadtbild" für Vielfalt und gegen Rassismus. Merz erklärte am Montag, er habe von der Aktion nichts mitbekommen, da er an Beratungen des CDU-Präsidiums teilgenommen habe. Zur Kritik an seinen Aussagen sagte er: "Wer dann meint, dagegen demonstrieren zu müssen, der soll es tun." Wer das tue, müsse sich aber auch der Frage stellen, "ob er ein Interesse daran hat, ein Problem zu lösen oder (...) den Keil in unsere Gesellschaft zu treiben".

CSU-Chef Markus Söder stellte sich hinter den Kanzler. "Natürlich hat Merz recht", sagte er in München. Zwar habe sich die Lage an den deutschen Grenzen entspannt, doch gebe es "in unseren Innenstädten nach wie vor Herausforderungen – an Hauptbahnhöfen, in Schwimmbädern, an manchen Marktplätzen". Eine Migrationspolitik, die Rückführungen ermögliche, sei deshalb richtig.