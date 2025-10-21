Grüner Bürgermeister "Friedrich Merz ist kein Rassist"
Die von Merz ausgelöste "Stadtbild"-Debatte beherrscht die Schlagzeilen. Der Bundeskanzler wird scharf kritisiert, auch von den Grünen. Doch nun springt ein grüner Bürgermeister mit syrischen Wurzeln dem CDU-Politiker bei.
Bei den Grünen ist die Meinung zu den "Stadtbild"-Aussagen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) recht einhellig: Es sei unverantwortlich für einen Kanzler, "einfach mal pauschal Millionen Deutsche unter Generalverdacht zu stellen", sagte etwa Parteichefin Franziska Brantner. Der Kanzler spreche in "rätselhaften Sätzen". Doch ein grüner Bürgermeister aus Baden-Württemberg verteidigt Merz. "Es bringt nichts, den Kanzler als Ober-Rassisten darzustellen, aber nicht über das Problem zu reden", sagte Ryyan Alshebl zu t-online.
Alshebl ist seit 2023 Bürgermeister der baden-württembergischen Gemeinde Ostelsheim. Er floh vor rund zehn Jahren vor dem Krieg in Syrien und kam als Flüchtling nach Deutschland. Nach seiner Ankunft ging es für ihn über Karlsruhe zunächst nach Calw. Alshebl lernte Deutsch und bekam schließlich den deutschen Pass. Nach einem Praktikum im Rathaus Althengstett absolvierte er eine duale Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten.
Vor gut zwei Jahren wurde Alshebl zum Bürgermeister von Ostelsheim gewählt, einer Gemeinde mit rund 2.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Er trat als unabhängiger Kandidat an, ist aber Mitglied der Grünen. Alshebl gilt als erster in Deutschland amtierender Bürgermeister, der 2015 als Flüchtling aus Syrien ins Land kam.
"Jeder weiß, was Merz gemeint hat"
Dass er an den Merz-Aussagen "nichts rassistisch" finde, hatte der 31-Jährige bereits dem "Focus" gesagt. Im Gespräch mit t-online betonte der Grüne: "Man muss das Problem der Kriminalität im öffentlichen Raum benennen, die von bestimmten Milieus ausgeht. Meistens sind das junge syrisch- oder afghanisch-stämmige Männer. Man kann dem natürlich auch aus dem Weg gehen und eine hoch moralisierte Debatte daraus machen." Jeder wisse, was Merz gemeint habe, so Alshebl auf die Frage, ob Merz sich hätte deutlicher äußern müssen. Ein Beispiel dafür sei die Königstraße in Stuttgart, eine der am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands.
"Wer das Problem grundsätzlich infrage stellt und darauf beharrt, eine Rassismus-Debatte daraus zu machen, will sich entweder politisch profilieren oder ist ziemlich dumm", kritisiert der grüne Bürgermeister. Es sei ein "großes Gebot", die 99 Prozent der Migranten zu schützen, die friedlich seien, indem man konstruktiv über das Thema diskutiere.
Während die Rechten versuchten, den Kanzler als "unfähig" darzustellen, versuche das linke Lager, diesen als rassistisch darzustellen, kritisiert Alshebl. "Mit Verlaub, ich glaube nicht, dass Friedrich Merz ein Rassist ist." Er sehe in seinem Umfeld auch keinen Bürgermeister, der nicht wisse, was Merz gemeint habe. Für seine Gemeinde könne er allerdings festhalten: "Ostelsheim ist so ein Dorf, über das man schön sagen kann: Hier ist die Welt noch in Ordnung."
Merz verteidigte seine Äußerung
Der Kanzler wurde in der vergangenen Woche von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen. Er sagte, dass man frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere. "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."
- "Das ist die Beschreibung der Wirklichkeit": Pro & Kontra zur Stadtbild-Aussage des Kanzlers
- "Er knüpft jetzt seine Zukunft an diese Frage": Kommentar zu Merz' Umgang mit der AfD
Am Montag verteidigte er seine Aussage. Wer seine Töchter frage, werde auf die Frage, was er mit seinen Äußerungen gemeint habe, vermutlich "eine ziemlich klare und deutliche Antwort" bekommen, so Merz.
Kritik von den Grünen – auch Zwischentöne
Die Grünen kritisierten Merz für seine Äußerungen scharf. "Ich will nicht meine Tochter fragen müssen, was Herr Merz meint. Herr Merz muss beantworten, was er mit diesen Aussagen denn wirklich meint", sagte Parteichefin Brantner. Auch grüne Lokalpolitiker wie der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay, fanden deutliche Worte. "Der Bundeskanzler schließt vom Aussehen eines Menschen auf seine Zugehörigkeit und sein gesetzeskonformes Verhalten. Ich hatte gehofft, eine derartige Haltung hätten wir überwunden", sagte er.
Der Ex-Landwirtschaftsminister und grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, äußerte sich etwas differenzierter. Er pflichtete Merz bei, dass es tatsächlich "unerträgliche Zustände" in den Innenstädten gebe. Damit müsse man sich jetzt beschäftigen. "Wenn wir es nicht machen, dann ist es quasi ein Aufruf, AfD zu wählen", sagte er am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Gleichzeitig forderte er, das Thema Migration sensibler zu behandeln und nicht zu pauschalisieren.
Özdemir löste im vergangenen Jahr mit einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Aufregung aus. Darin setzte er sich kritisch mit der Migrationspolitik auseinander. Seine Tochter werde häufiger "von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert". Klare Grenzen müssten gezogen werden: "Wer einen wertvollen Teil zu unserem Land beitragen kann und will, ist willkommen. Wer nachweislich Schutz sucht, dem helfen wir. Für alle anderen haben wir keinen Platz."
- Telefongespräch mit Bürgermeister Alshebl
- Focus Briefing: "Nichts Rassistisches": Grünen-Politiker verteidigt Merz' Stadtbild-Satz
- Mit Material der Nachrichtenagetur dpa