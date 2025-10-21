Grüner Bürgermeister "Friedrich Merz ist kein Rassist"

Von Julia Naue 21.10.2025 - 13:55 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ryyan Alshebl: Er kam als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland und ist jetzt Bürgermeister von Ostelsheim. (Quelle: Christoph Schmidt)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die von Merz ausgelöste "Stadtbild"-Debatte beherrscht die Schlagzeilen. Der Bundeskanzler wird scharf kritisiert, auch von den Grünen. Doch nun springt ein grüner Bürgermeister mit syrischen Wurzeln dem CDU-Politiker bei.

Bei den Grünen ist die Meinung zu den "Stadtbild"-Aussagen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) recht einhellig: Es sei unverantwortlich für einen Kanzler, "einfach mal pauschal Millionen Deutsche unter Generalverdacht zu stellen", sagte etwa Parteichefin Franziska Brantner. Der Kanzler spreche in "rätselhaften Sätzen". Doch ein grüner Bürgermeister aus Baden-Württemberg verteidigt Merz. "Es bringt nichts, den Kanzler als Ober-Rassisten darzustellen, aber nicht über das Problem zu reden", sagte Ryyan Alshebl zu t-online.

Alshebl ist seit 2023 Bürgermeister der baden-württembergischen Gemeinde Ostelsheim. Er floh vor rund zehn Jahren vor dem Krieg in Syrien und kam als Flüchtling nach Deutschland. Nach seiner Ankunft ging es für ihn über Karlsruhe zunächst nach Calw. Alshebl lernte Deutsch und bekam schließlich den deutschen Pass. Nach einem Praktikum im Rathaus Althengstett absolvierte er eine duale Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten.

Vor gut zwei Jahren wurde Alshebl zum Bürgermeister von Ostelsheim gewählt, einer Gemeinde mit rund 2.500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Er trat als unabhängiger Kandidat an, ist aber Mitglied der Grünen. Alshebl gilt als erster in Deutschland amtierender Bürgermeister, der 2015 als Flüchtling aus Syrien ins Land kam.

"Jeder weiß, was Merz gemeint hat"

Dass er an den Merz-Aussagen "nichts rassistisch" finde, hatte der 31-Jährige bereits dem "Focus" gesagt. Im Gespräch mit t-online betonte der Grüne: "Man muss das Problem der Kriminalität im öffentlichen Raum benennen, die von bestimmten Milieus ausgeht. Meistens sind das junge syrisch- oder afghanisch-stämmige Männer. Man kann dem natürlich auch aus dem Weg gehen und eine hoch moralisierte Debatte daraus machen." Jeder wisse, was Merz gemeint habe, so Alshebl auf die Frage, ob Merz sich hätte deutlicher äußern müssen. Ein Beispiel dafür sei die Königstraße in Stuttgart, eine der am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands.

"Wer das Problem grundsätzlich infrage stellt und darauf beharrt, eine Rassismus-Debatte daraus zu machen, will sich entweder politisch profilieren oder ist ziemlich dumm", kritisiert der grüne Bürgermeister. Es sei ein "großes Gebot", die 99 Prozent der Migranten zu schützen, die friedlich seien, indem man konstruktiv über das Thema diskutiere.