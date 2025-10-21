Nach Merz' Aussage zur Migration "Wir sind die Töchter" – Tausende protestieren vor der CDU-Zentrale

Von dpa 21.10.2025 - 20:59 Uhr

Vor der CDU-Zentrale in Berlin finden sich Tausende Demonstarnten zusammen um gegen die Aussagen des Bundeskanzlers Friedrich Merz zu protestieren. (Quelle: Lilli Förter/dpa)

Nach Aussagen von Friedrich Merz zum "Stadtbild" und zu Migration gibt es weiterhin massive Kritik. Tausende Menschen haben sich vor der CDU-Zentrale in Berlin versammelt.

Nach den "Stadtbild"-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) haben Tausende Menschen in Berlin vor der Parteizentrale der CDU protestiert. Zu der Veranstaltung unter dem Motto "Feministische Kundgebung: Wir sind die Töchter" hatte das Bündnis "Zusammen gegen Rechts" aufgerufen. Laut Berliner Polizei nahmen rund 2.000 Menschen an der Kundgebung teil, die Veranstalter sprachen von 7.500 Teilnehmern.

"Wo wir nicht bereit sind mitzumachen, ist als Ausrede angeführt, als Rechtfertigung missbraucht zu werden, für Aussagen, die nichts anderes sind, als inakzeptabel, diskriminierend und umfassend rassistisch", sagte Umweltaktivistin Luisa Neubauer auf der Bühne mit Blick auf die Siegessäule. Auch die Grünen Politikerin Ricarda Lang sprach auf der Kundgebung.

Merz' umstrittene Aussage zur Migration

Merz hatte Anfang vergangener Woche gesagt, dass die Bundesregierung frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen."

Am Montag wies er Kritik daran zurück. "Ich habe gar nichts zurückzunehmen", sagte er. Wer seine Töchter frage, werde vermutlich "eine ziemlich klare und deutliche Antwort" darauf bekommen, was er mit seinen Äußerungen gemeint habe.

"Wir sind das Stadtbild"

Auf Schildern waren Sprüche zu lesen wie "Rassismus ist ein Problem im Stadtbild", "Töchter für ein buntes Stadtbild" oder "Wir haben kein Stadtbild-Problem, sondern ein Rassismus-Problem". Zudem ertönten Rufe wie "Wir, wir, wir sind das Stadtbild" und "Wir, wir, wir sind die Töchter".