Von t-online 22.10.2025 - 14:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tilman Kuban (CDU) erhebt die Hand: Seine Ex-Frau soll schwere Vorwürfe gegen den Konservativen erheben. (Quelle: IMAGO)

Die Immunität des CDU-Abgeordneten Tilman Kuban könnte aufgehoben werden. Hintergründe sind wohl Vorwürfe seiner Ex-Frau.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat beim Bundestag wohl die Aufhebung der Immunität des CDU-Abgeordneten Tilman Kuban beantragt. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung darüber. Die Rechtsanwältin habe demzufolge Strafanzeige gegen ihren Mann gestellt, die Vorwürfe sollen im Zusammenhang mit heftigen Streitigkeiten im Zuge der Trennung stehen.

Wie die "Bild" schreibt, soll der Antrag der Staatsanwaltschaft bereits vom zuständigen Ausschuss im Bundestag bestätigt. Eine finale Entscheidung über die Aufhebung der Immunität muss das Parlament treffen, der entsprechende Termin bisher nicht bekannt.

Kuban bestreitet Vorwürfe

Kuban selbst äußerte sich gegenüber der Zeitung nicht. In einem internen Schreiben an Parteikollegen, das der "Bild" vorliegt, kündigte der 36-Jährige an, dass in Kürze Vorwürfe gegen ihn öffentlich würden. Er bestreite diese vehement und sprach von einer belastenden Trennungssituation sowie einem laufenden Sorgerechtsverfahren um das gemeinsame Kind. Weitere Details zu den Vorwürfen sind bislang nicht bekannt.

Die Ex-Frau Kubans, Dominique Emmerich, bestätigte dem Bericht zufolge die Trennung, äußerte sich jedoch nicht zu den erhobenen Vorwürfen.