"Erheblicher Schaden" DIW-Chef warnt nach Merz' "Stadtbild"-Aussagen

Von dpa Aktualisiert am 22.10.2025 - 18:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz: Der Kanzler steht in der Kritik. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Kritik an Friedrich Merz reißt nicht ab. Nun kritisiert der Top-Ökonom Marcel Fratzscher den Kanzler und warnt vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor wirtschaftlichen Folgen durch die Aussagen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zur Migration im "Stadtbild". "Seine jüngsten Äußerungen verschärfen die gesellschaftliche Polarisierung und richten einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden an", sagte der Top-Ökonom dem "Handelsblatt". "Die Botschaft des Bundeskanzlers schwächt die Willkommenskultur Deutschlands und wird den Fachkräftemangel in Deutschland in den kommenden Jahren verschärfen."

Merz hatte die Themen Stadtbild, Migration und Abschiebepolitik miteinander in Verbindung gebracht und am Montag betont, er habe hierbei nichts zurückzunehmen. Fratzscher sagte: "Der Bundeskanzler scheint ein Problem darin zu sehen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass das Stadtbild daher natürlich von Menschen mit Migrationsgeschichte geprägt ist."

IW fordert sachlichere Debatte

Merz hatte vergangene Woche gesagt, dass die Bundesregierung frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. "Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen." An dem Satz gab es viel Kritik, auch vom Koalitionspartner SPD und teils aus den eigenen Reihen.