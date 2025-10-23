"Stadtbild"-Debatte Grünen-Politikerin will Merz kontern – und erntet Shitstorm

Ein Döner liegt auf einem Teller (Symbolbild): Mit ihrer kulinarischen Reaktion auf Merz' "Stadtbild"-Aussage setzte sich eine Grünen-Politikerin nun selbst in die Nesseln.

Nach der "Stadtbild"-Aussage von Kanzler Merz hagelte es Kritik. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt wollte den Kanzler kontern – und erntet selbst einen Shitstorm.

Ein Beitrag der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat in sozialen Netzwerken eine Welle der Kritik ausgelöst. Die Bundestagsvizepräsidentin hatte am Montag auf der Plattform X ein Foto eines Halloumi-Sandwiches gepostet – versehen mit der Bemerkung: "Ich hatte heute Stadtbild."

Der Post ist eine ironische Anspielung auf die Aussage des Bundeskanzlers Friedrich Merz, der im Zusammenhang mit der geplanten Rückführung abgelehnter Asylbewerber gesagt hatte: "Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem." Aufgrund dieser Aussage wurde der Kanzler inzwischen wegen Volksverhetzung angezeigt.

Göring-Eckardt wollte den Kanzler offenbar kritisieren und mit ihrem Post suggerieren, auch Dönerläden seien ein fester und positiver Bestandteil des modernen Stadtbildes. Allerdings stieß sie mit dem Bild nicht auf die wohl gewünschte Resonanz.

Bedient Göring-Eckardt Klischees?

Zahlreiche Nutzer warfen Göring-Eckardt vor, mit dem Kommentar unbeabsichtigt Klischees zu bedienen und migrantische Vielfalt auf Esskultur zu reduzieren. "Sie reduzieren uns Türken auf Döner", schrieb der Aktivist Ali Utlu. "Wir sind ja keine Anwälte, Geschäftsleute, Moderatoren etc. Nur Döner. Danke für nichts." Auch CDU-Mitglied Baha Jamous kritisierte: "Wahnsinn. Die merken überhaupt nicht, wie sie selbst rassistische Ressentiments bedienen."

Der deutsch-palästinensische Filmemacher Rashad Alhindi warf Göring-Eckardt und den Grünen Scheinheiligkeit vor: "Das Problem entstand auch mithilfe der Grünen, als ihr euch dafür entschieden habt, bei der Kriminalisierung der Migrant:innen (Palästinasolidarität) mitzumachen".

Grüne nimmt Stellung zu X-Post

In einem weiteren Post am Donnerstag nahm die Grünen-Politikerin ausführlicher Stellung zu ihrem Post. In der "ostdeutschen Provinz", wo das Bild entstanden sei, gäbe es ohne Döner-Imbisse im Ort gar keine Treffpunkte mehr, schrieb Göring-Eckardt. "Die Menschen, die die Imbisse betreiben, schaffen damit oft die einzige Anlaufstelle weit und breit".

Der Politikerin sei es nicht darum gegangen, Menschen "auf irgendwas" zu reduzieren. "Mir ging es darum, auf Realitäten hinzuweisen, fernab der Großstädte. Mir ging es um die Menschen, die in den Klein- und Mittelstädten und Dörfern sichtbar sind – gerade auch in Ostdeutschland", schrieb Göring-Eckardt weiter.