Wegen eines Internet-Posts Hausdurchsuchung bei Publizist Norbert Bolz

Von t-online 23.10.2025 - 14:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Medienwissenschaftler Norbert Bolz erregte mit einem Tweet Aufsehen. (Archivbild) (Quelle: Horst Galuschka/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Medienforscher Norbert Bolz. Der Vorwurf: Verdacht auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Berliner Polizei hat am Donnerstag Räume des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz durchsucht. "Hausdurchsuchung wegen eines Posts. Junge, nette Polizisten, die mir abschließend den guten Rat gegeben haben, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Das werde ich tun und nur noch über Bäume sprechen", erklärte Bolz auf der Plattform X.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Hintergrund ist ein Interneteintrag des Publizisten im vergangenen Jahr mit dem Text "Gute Übersetzung von ‚woke‘: ,Deutschland erwache!'". Bolz behauptet, er habe das Zitat aus einem Text der Berliner Zeitung "die tageszeitung" (taz) übernommen. Wegen der Verwendung des Begriffes "Deutschland erwache" durch die Nationalsozialisten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuches.