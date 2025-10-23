t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Norbert Bolz: Hausdurchsuchung bei "Welt"-Kolumnist nach Post auf X

Wegen eines Internet-Posts
Hausdurchsuchung bei Publizist Norbert Bolz

Von t-online
23.10.2025 - 14:35 UhrLesedauer: 1 Min.
imago 83670378Vergrößern des Bildes
Medienwissenschaftler Norbert Bolz erregte mit einem Tweet Aufsehen. (Archivbild) (Quelle: Horst Galuschka/imago)
News folgen

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Medienforscher Norbert Bolz. Der Vorwurf: Verdacht auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Berliner Polizei hat am Donnerstag Räume des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz durchsucht. "Hausdurchsuchung wegen eines Posts. Junge, nette Polizisten, die mir abschließend den guten Rat gegeben haben, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Das werde ich tun und nur noch über Bäume sprechen", erklärte Bolz auf der Plattform X.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Hintergrund ist ein Interneteintrag des Publizisten im vergangenen Jahr mit dem Text "Gute Übersetzung von ‚woke‘: ,Deutschland erwache!'". Bolz behauptet, er habe das Zitat aus einem Text der Berliner Zeitung "die tageszeitung" (taz) übernommen. Wegen der Verwendung des Begriffes "Deutschland erwache" durch die Nationalsozialisten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuches.

Bolz, 1953 in der Industriestadt Ludwigshafen geboren, war bis 2018 Professor für Medienwissenschaft an der TU Berlin. Zuletzt war er einem Youtube-Kanal aufgetreten, der als rechtspopulistisch eingestuft wird. Schon davor hatte er mit rechts-konservativen Überlegungen aufhorchen lassen. So lehnte er eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote ab, weil dies dem klassischen Familienbild gegenüber stehe.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Themen A bis Z

Politiker

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom