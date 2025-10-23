Wegen eines Internet-Posts Hausdurchsuchung bei Publizist Norbert Bolz
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Medienforscher Norbert Bolz. Der Vorwurf: Verdacht auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Die Berliner Polizei hat am Donnerstag Räume des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz durchsucht. "Hausdurchsuchung wegen eines Posts. Junge, nette Polizisten, die mir abschließend den guten Rat gegeben haben, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Das werde ich tun und nur noch über Bäume sprechen", erklärte Bolz auf der Plattform X.
Hintergrund ist ein Interneteintrag des Publizisten im vergangenen Jahr mit dem Text "Gute Übersetzung von ‚woke‘: ,Deutschland erwache!'". Bolz behauptet, er habe das Zitat aus einem Text der Berliner Zeitung "die tageszeitung" (taz) übernommen. Wegen der Verwendung des Begriffes "Deutschland erwache" durch die Nationalsozialisten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuches.
Bolz, 1953 in der Industriestadt Ludwigshafen geboren, war bis 2018 Professor für Medienwissenschaft an der TU Berlin. Zuletzt war er einem Youtube-Kanal aufgetreten, der als rechtspopulistisch eingestuft wird. Schon davor hatte er mit rechts-konservativen Überlegungen aufhorchen lassen. So lehnte er eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote ab, weil dies dem klassischen Familienbild gegenüber stehe.
