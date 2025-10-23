Merz und das "Stadtbild" "Das erinnert stark an Donald Trump"
Mit seiner Aussage von Problemen im Stadtbild hat der Kanzler viel Protest und viel Zustimmung ausgelöst. War die Debatte geplant – und was hat sie ihm gebracht? Ein Experte für Kommunikation analysiert.
Vor einer Woche attestierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Deutschland mit Blick auf die Migration ein "Problem im Stadtbild". Seither reißt auf der linken Seite des politischen Spektrums die Empörung nicht mehr ab. Doch Merz erhält ebenso Zuspruch und viel Zustimmung: Die Unsicherheit im öffentlichen Raum ist bei vielen groß.
War Merz' Aussage klug, vielleicht sogar gezielt gesetzt? Was hat sie ihm und was hat sie Deutschland gebracht? Ein Gespräch mit Stefan Jarolimek, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Deutschen Hochschule der Polizei.
t-online: Herr Jarolimek, Deutschland diskutiert jetzt seit einer Woche über Merz' Stadtbild-Aussage. Warum?
Stefan Jarolimek: Das liegt an der Mehrdeutigkeit seiner Aussage. Merz hat mit einem einzigen Begriff ein extrem komplexes Thema angeschnitten: die Migrationspolitik und ihre Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Er hat das sehr kurz und unkonkret getan. Sehr viele Menschen können so ihre Meinung und die von ihnen empfundenen Probleme in seiner Aussage wiederfinden: Es ist alles so schmutzig hier, mich stören die Ausländer, früher war es schöner – das alles kann man darunter verstehen. Das funktioniert auch bildhaft, emotional, sehr simplifiziert, es entspricht damit unserem heutigen Medienkonsum.
Manche interpretieren Merz' Aussage als kommunikatives Unvermögen, andere vermuten eine gezielte Strategie. Was stimmt?
Ich bin nicht Merz' Berater und kann nicht in seinen Kopf gucken. Aber ich denke, er ist hier strategisch vorgegangen – bewusst oder unbewusst. Spätestens als er am Montag nachgelegt hat, geschah das bewusst.
Zur Person
Stefan Jarolimek, 49 Jahre alt, ist seit 2016 Professor für Kommunikationswissenschaften an der Deutschen Hochschule der Polizei. Er forscht und publiziert zum Berufsfeld Kommunikation in der Polizei, zu Strategischer Kommunikation und Extremismus. 2007 promovierte er an der Universität Leipzig, wo er 2015 auch habilitierte.
Was bringt ihm das?
Merz und die CDU stehen wegen der Stärke der AfD stark unter Druck. Mit der Stadtbild-Aussage adressiert Merz vor allem Bürger, die zur AfD abwandern könnten, die konservativ oder rechts wählen. Und es lenkt von aktuell eigentlich drängenderen Problemen ab: vom fehlenden Geld im Haushalt, von der schlechten Lage der deutschen Wirtschaft, von Massenentlassungen und der Uneinigkeit seiner Regierung bei vielen Themen.
Ist diese Methode neu?
Die politische Mehrdeutigkeit ist eine typische Strategie, sie wird schon seit den 70er-Jahren erforscht. Politiker vermeiden insgesamt, konkrete Aussagen zu treffen. Sie sagen zum Beispiel etwas Allgemeines, wie: "Wir sind für Steuererleichterungen." Das finden alle gut. Wie das aber genau umgesetzt werden soll – das sagen sie nicht. In Zeiten von Wahlkämpfen ist dieses Phänomen sehr stark. Wir sind jetzt aber offenbar im Dauer-Wahlkampfmodus. Das erinnert auch stark an Donald Trump. Der ist ein Meister dieser Methode.
Ein Beispiel für Trumps Mehrdeutigkeit?
In der Corona-Pandemie, als über den Ursprung und die Verantwortung für das Virus diskutiert wurde, twitterte Trump nur ein einziges Wort: "China!" Der Tweet ging viral, viele Medien griffen ihn auf und multiplizierten so die Reichweite. Die Menschen konnten zum Beispiel hineinlesen: Das Virus kommt aus China, die chinesische Regierung hat das Virus extra auf die Welt losgelassen oder aber: Chinesen sind das Problem.
Welche Konsequenzen hat diese Kommunikation?
Verknüpft mit dem sensiblen Thema Migration birgt es einige Gefahren: Menschen, die hier leben, arbeiten, sogar hier geboren sind, aber nicht biodeutsch aussehen, können sich durch Merz' Aussage diskriminiert fühlen. Es kann auch eine gefährliche Stimmung befeuern und das Risiko für diese Menschen erhöhen, angegriffen zu werden. In der Corona-Pandemie sind die Zahlen von Übergriffen auf und Bedrohungen gegen Asiaten in den USA extrem in die Höhe geschnellt. Das lag natürlich nicht nur an Trumps Tweet. Geholfen hat er aber sicher nicht.
Merz adressiert aber auch ein Thema, das ein wirkliches Problem ist: Viele Menschen fühlen sich im öffentlichen Raum nicht sicher. In Umfragen geben bis zu 70 Prozent der Frauen an, dass sie sich in öffentlichen Verkehrsmitteln unsicher fühlen. Es kommt immer wieder zu brutalen Übergriffen – nicht nur, aber auch von Migranten. Und in der Polizeilichen Kriminalstatistik sind Ausländer bei schweren Gewalttaten überrepräsentiert.
Es stimmt: Nicht alle, aber bestimmte Gruppen von Zuwanderern sind in bestimmten Deliktfeldern überrepräsentiert. Man muss dieses Problem adressieren. Aber wenn man das Problem wirklich lösen und nicht nur eine Scheindebatte lostreten will, dann muss man es anders tun, als Merz es gemacht hat.
Wie?
Man sollte eine große Pressekonferenz zu dem Thema geben und erklären: Wir haben Migranten in unserer Gesellschaft, wir brauchen sie, aber wir haben auch ein ernsthaftes Problem. Davor sollte man sich als Politiker ehrlich gemacht und gefragt haben: Warum haben wir dieses Problem, wie hat die Politik dazu beigetragen – und vor allem: Wie können wir es lösen? Haben zum Beispiel Straftaten von jungen Flüchtlingen auch damit zu tun, dass wir sie in engen Unterkünften einsperren, dass wir sie zu wenig fördern und auch zu wenig fordern? Müssen wir vielleicht auch bei der Justiz nachschärfen?
Ein Plädoyer für härtere Strafen?
Das kann ein Teil des Baukastens sein. Nehmen wir das Beispiel Messerkriminalität. Ja, damit haben wir ein Problem. Es wurden von der Politik wegen der gestiegenen Zahlen Messerverbotszonen geschaffen, in denen die Polizei verstärkte Kontrollen durchführen darf. Das tut sie auch. Aber wenn sie jemanden aufgreift, der ein Messer mit sich führt, dann passiert wenig anderes, als dass ihm dieses Messer abgenommen wird.
Wird Merz es mit der Stadtbild-Aussage schaffen, der AfD Wähler abzujagen?
So wie es jetzt gelaufen ist, sicher nicht. Merz hat die Aussage ja zunächst beinahe beiläufig getroffen und dafür sofort großen Gegenwind aus dem Lager erhalten, das Vielfalt nicht nur als Problem sieht. Auch in diesem Lager wurden bestimmte Reflexe ausgelöst und zu Demos mobilisiert.
AfD-Wählern dürfte das egal sein oder sie sogar noch bestärken, dass Merz' Aussage richtig ist.
Merz hat aber auf die Empörung und die Kommunikationskrise nicht gut reagiert. Er hat sich am Montag fast stur und beleidigt gezeigt: Er habe gar nichts zurückzunehmen, sich nicht zu kurz oder missverständlich ausgedrückt, er bleibe dabei. Das ist ein klassisches Verhalten, das wir alle zeigen, wenn wir Fehler machen: Wir wollen die Fehler zunächst einmal nicht einräumen. Da wirkte er unsouverän, wie ein bockiges Kind. Das goutieren auch rechte Wähler nicht.
Am gestrigen Mittwoch hat er sich noch mal dazu geäußert und klang anders. Da sagte er, Deutschland brauche Migranten, sie seien für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft schon seit Jahrzehnten wichtig. Aber das Sicherheitsproblem sei da. Hat das geholfen?
Nein. Er las alles vom Blatt ab, leierte den Text runter. So wirkt man nicht gerade glaubwürdig. Auch der Zeitpunkt ist interessant: Er gab die Stellungnahme recht spät am Abend ab, um 19.30 Uhr. Zu einer Uhrzeit, zu der er es damit nicht mehr in die Tagesschau schafft. Das weiß sein Presseteam natürlich genau.
Wird die Debatte uns jetzt also noch weiterbegleiten?
Ich denke, nicht. Die Sau ist durchs Dorf getrieben, wie man in der Medienbranche sagt. Solche Erregungsdebatten halten in der heutigen, schnelllebigen Zeit nicht länger als ein paar Tage. Dann gibt es schon den nächsten Skandal.
Herr Jarolimek, danke für das Gespräch.
- Gespräch mit Stefan Jarolimek am 23. Oktober