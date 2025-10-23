Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit seiner Aussage von Problemen im Stadtbild hat der Kanzler viel Protest und viel Zustimmung ausgelöst. War die Debatte geplant – und was hat sie ihm gebracht? Ein Experte für Kommunikation analysiert.

Vor einer Woche attestierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Deutschland mit Blick auf die Migration ein "Problem im Stadtbild". Seither reißt auf der linken Seite des politischen Spektrums die Empörung nicht mehr ab. Doch Merz erhält ebenso Zuspruch und viel Zustimmung: Die Unsicherheit im öffentlichen Raum ist bei vielen groß.

War Merz' Aussage klug, vielleicht sogar gezielt gesetzt? Was hat sie ihm und was hat sie Deutschland gebracht? Ein Gespräch mit Stefan Jarolimek, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Deutschen Hochschule der Polizei.

t-online: Herr Jarolimek, Deutschland diskutiert jetzt seit einer Woche über Merz' Stadtbild-Aussage. Warum?

Stefan Jarolimek: Das liegt an der Mehrdeutigkeit seiner Aussage. Merz hat mit einem einzigen Begriff ein extrem komplexes Thema angeschnitten: die Migrationspolitik und ihre Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Er hat das sehr kurz und unkonkret getan. Sehr viele Menschen können so ihre Meinung und die von ihnen empfundenen Probleme in seiner Aussage wiederfinden: Es ist alles so schmutzig hier, mich stören die Ausländer, früher war es schöner – das alles kann man darunter verstehen. Das funktioniert auch bildhaft, emotional, sehr simplifiziert, es entspricht damit unserem heutigen Medienkonsum.

Manche interpretieren Merz' Aussage als kommunikatives Unvermögen, andere vermuten eine gezielte Strategie. Was stimmt?

Ich bin nicht Merz' Berater und kann nicht in seinen Kopf gucken. Aber ich denke, er ist hier strategisch vorgegangen – bewusst oder unbewusst. Spätestens als er am Montag nachgelegt hat, geschah das bewusst.

(Quelle: Deutsche Hochschule der Polizei) Zur Person Stefan Jarolimek, 49 Jahre alt, ist seit 2016 Professor für Kommunikationswissenschaften an der Deutschen Hochschule der Polizei. Er forscht und publiziert zum Berufsfeld Kommunikation in der Polizei, zu Strategischer Kommunikation und Extremismus. 2007 promovierte er an der Universität Leipzig, wo er 2015 auch habilitierte.

Was bringt ihm das?

Merz und die CDU stehen wegen der Stärke der AfD stark unter Druck. Mit der Stadtbild-Aussage adressiert Merz vor allem Bürger, die zur AfD abwandern könnten, die konservativ oder rechts wählen. Und es lenkt von aktuell eigentlich drängenderen Problemen ab: vom fehlenden Geld im Haushalt, von der schlechten Lage der deutschen Wirtschaft, von Massenentlassungen und der Uneinigkeit seiner Regierung bei vielen Themen.

Ist diese Methode neu?