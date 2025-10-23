Gefahr für Deutschland Hendrik Streeck warnt vor Trumps Drogenkrieg

Von dpa Aktualisiert am 24.10.2025 - 13:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Sein Kampf gegen Drogenkartelle hat offenbar Auswirkungen auf Deutschland. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/WILL OLIVER/imago)

Der Kampf der USA gegen Drogenkartelle hat auch Auswirkungen auf Europa. Hendrik Streeck warnt vor neuen Routen und gefährlicheren Drogen.

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, hat vor einer möglichen Verlagerung des Drogenhandels nach Deutschland gewarnt. Anlass ist das härtere Vorgehen der US-Regierung gegen Kartelle in Kolumbien und Venezuela. "Ein verschärftes Vorgehen der US-Regierung gegen Drogenkartelle in Kolumbien und Venezuela wird die Lage in Europa und auch in Deutschland wohl nicht automatisch entspannen – im Gegenteil", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete der "Bild".

Die USA greifen seit Wochen wiederholt Boote mutmaßlicher Drogenhändler an, in der Karibik sollen dabei Dutzende Menschen getötet worden sein. US-Präsident Trump hat dem Drogenhandel den Kampf angesagt, er beschuldigt unter anderem Migranten, Drogen in die USA zu bringen.

Erfahrungsgemäß reagierten kriminelle Netzwerke mit "Ausweichrouten, neuen Transitländern und auch neuen, meist noch potenteren Ersatzstoffen", sagte Streeck.

Es gebe bereits Hinweise darauf, dass sich der Handel ins Internet verlagere. Streeck wies darauf hin, dass die Situation im Drogenhandel bereits jetzt angespannt sei. "Wir stehen bereits vor einer drohenden Drogenkrise", sagte er. Kokain, Crack und synthetische Drogen seien nahezu jederzeit verfügbar, die Preise für Kokain sänken, was Reichweite und Risiko erhöhe.

Zudem würden die Konsumenten jünger, so Streeck. Der Virologe, der in der Corona-Pandemie bekannt wurde, forderte daher ein wachsames Vorgehen gegen die organisierte Drogenkriminalität.