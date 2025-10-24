Hat Merz recht? Das sagen die Deutschen

Beitrag auf Facebook CDU-Kommunalpolitiker kommentiert mit Nazi-Spruch

Von t-online , wan Aktualisiert am 24.10.2025 - 08:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der historische Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau: Auch hier stand der Spruch "Arbeit macht frei" am Tor. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Fokke Baarssen/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Kommunalpolitiker in Niedersachsen hat mit einer Parole aus der Zeit des Nationalsozialismus einen Facebook-Beitrag kommentiert. Das hat Konsequenzen.

Ein Kommunalpolitiker der CDU in Niedersachsen hat eine Parole der Nationalsozialisten benutzt, um einen Facebook-Beitrag der Partei "Die Linke" zu kommentieren. In dem Beitrag des Landesverbandes ging es um die Streichungen beim Bürgergeld. Marco Walczak, Vorsitzender der Christdemokraten im Ortsverband Meckelfeld, Klein-Moor im Landkreis Harburg, schrieb darunter: "Arbeit macht frei". Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Der Schriftzug "Arbeit macht frei" wurde von den Nationalsozialisten als zynische Aufforderung an Häftlinge an den Toren einiger Konzentrationslager angebracht. In den KZ wurden die Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen zur Zwangsarbeit verpflichtet, ausgehungert und schließlich umgebracht.

Sowohl von der Linken als auch aus der eigenen Partei gab es heftige Kritik. Der Generalsekretär der CDU Niedersachsen, Marco Mohrmann, nannte den Beitrag laut n-tv inakzeptabel und im krassen Widerspruch zu den Werten der CDU. "Der zuständige Kreisverband hat bereits die ersten Ordnungsmaßnahmen gemäß unserer Satzung eingeleitet", sagte er.

Linke-Landeschef Thorben Peters kritisierte, wer eine Parole benutze, die über den Toren von Konzentrationslagern stand, überschreite "moralisch, politisch und menschlich" eine rote Linie. "Die CDU muss jetzt klare Konsequenzen ziehen – wer NS-Vokabular verwendet, kann kein Amt in einer demokratischen Partei behalten", forderte Peters.

Walczak: Kannte Hintergrund nicht

Walczak bezeichnete den Beitrag als einen "Fauxpas". Er habe ihn sofort gelöscht, als er auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht wurde. Er habe aus Unwissen gehandelt, sagte der Politiker auf Anfrage mehrerer Medien. Es liege ihm fern, die Gräueltaten der Nazis zu verharmlosen. Seinen Vorsitz im Ortsverband habe er bereits zurückgegeben, er wolle in der kommenden Woche entscheiden, wie er mit seinen Mandaten verfahre. Er ist Ortsratsmitglied in Meckelfeld und auch Kreistagsabgeordneter.

Der "Winsener Anzeiger" berichtete, der Kreisverband habe dem Kommunalpolitiker eine Verwarnung ausgesprochen. Er dürfe sich nicht mehr in den sozialen Medien äußern; bei einem Verstoß drohen Sanktionen. Walczak sagte der Zeitung auch, dass der Staatsschutz Kontakt mit ihm aufgenommen habe.