Rampenlicht statt Ruhestand Warum Ex-Politiker nicht schweigen können
Nach ihrem Abschied aus der aktiven Politik zieht es viele Ex-Politiker wieder ins Rampenlicht. Aktuellstes Beispiel für dieses Phänomen: Kevin Kühnert mit seiner neuen Kolumne.
Mit einer angriffslustigen Kolumne im Magazin "Rolling Stone": So meldet sich der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert offiziell auf der politischen Bühne zurück. Vor einem Jahr hatte er sich überraschend aus der Politik zurückgezogen. Lang war es dann still um den 35-Jährigen, zuletzt gab es aber bereits einige Auftritte. Nun nutzt er seine neue Plattform, um wieder gehört zu werden. Er teilt gegen CSU-Politiker Markus Söder aus. Dem wirft Kühnert "billige Identitätspolitik" vor. So ist es in einer Pressemitteilung des "Rolling Stone" zu lesen.
Kühnert ist bei Weitem nicht der einzige Spitzenpolitiker, der nach seinem Rückzug wieder in die Öffentlichkeit drängt. Der einstige Vizekanzler Robert Habeck hat seinen Abschied aus der Politik nicht nur zum Rundumschlag genutzt – auch hier bekam Söder sein Fett weg –, sondern der Grüne hat auch gleich sein Comeback angekündigt und eine eigene Veranstaltungsreihe im Berliner Ensemble gestartet. Dort sinniert er nun regelmäßig auf der Theaterbühne über die großen Fragen von Politik und Gesellschaft.
Angela Merkel (CDU) ist derzeit ebenfalls auf verschiedenen Bühnen zu finden, um über ihr Leben zu sprechen. Den ein oder anderen politischen Ratschlag der Ex-Kanzlerin gibt es inklusive. Ex-Politiker Michael Roth (SPD) hat gerade seine Memoiren veröffentlicht, und sein Parteikollege, der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel, hat zu so ziemlich jedem aktuellen Thema eine Meinung – und das laut.
"Erfasst von einem Sog"
Die Liste derer, die nach dem Ende ihrer Politkarriere weiter das Rampenlicht suchen, ist lang. Doch was treibt sie an? Und was macht es mit unserer Demokratie, wenn die immer selben Gesichter die politische Debatte mitbestimmen?
Schon Anfang der 2000er schrieb der Journalist Jürgen Leinemann in seinem Buch "Höhenrausch" über die "wirklichkeitsleere Welt der Politiker": "Alle haben sie irgendwann einmal die Welt verändern wollen, ein bisschen wenigstens, aber die meisten geraten doch alsbald in die Versuchung, ihre Wahlämter als Plattform zur Selbstbestätigung zu benutzen, sich und anderen mit ihren Privilegien Bedeutung vorzuspielen." Viele würden gar nicht merken, wie sie von einem Sog erfasst würden, der ihnen immer mehr äußeren Betrieb zumute und immer mehr innere Freiheit nehme. "Meist wollen sie es nicht wahrhaben."
So soll die damalige Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, Heide Simonis, gesagt haben: "Wenn mich auf fünf Schritte keiner erkennt, werde ich depressiv." Nach dem jähen Ende ihrer politischen Karriere 2005 tanzte sich die SPD-Politikerin, die 2023 starb, durch die RTL-Show "Let's Dance". Peinlich fanden das damals viele. Die Aufmerksamkeit war Simonis damit allerdings sicher.
"Mit dem Ausscheiden aus der aktiven Politik und dem Positionsverlust geht in vielen Fällen auch ein Bedeutungsverlust einher", betont der politische Kommunikationsforscher Dennis Steffan von der Freien Universität Berlin. Aufmerksamkeit sei eine der "zentralen Währungen in der Politik" und wenn es an dieser mangele, bekämen einige ehemalige Politikerinnen und Politiker "offenbar Entzugserscheinungen". Steffan unterscheidet zwischen denen, die die mediale Aufmerksamkeit suchten, und jenen, denen es um die Deutungshoheit im Diskurs ginge.
Merkel muss sich Fragen gefallen lassen
Als Beispiel für Letztere nennt er Angela Merkel. Diese versuche vor allem, ihr Vermächtnis zu wahren und ihre Regierungsarbeit zu legitimieren. Die CDU-Politikerin verteidigt in der Tat bei so ziemlich jedem Auftritt ihre Politik, etwa die Grenzen 2015 nicht geschlossen zu haben. Und mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine will sie in ihrem Umgang mit Russland nichts Falsches erkennen. Gerade erst hat sie die baltischen Staaten für die Blockade von EU-Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin vor dem Ukraine-Krieg kritisiert. Der Ärger darüber ließ nicht lange auf sich warten.
Während Merkel zumindest aktuell kaum neue Impulse setzt, gilt Ex-Kanzler Helmut Schmidt als klassischer Elder Statesman, der sich über Jahrzehnte bis zu seinem Tod 2015 zu Wort gemeldet hat. "Helmut Schmidt war ein Intellektueller", konstatiert Kommunikationsforscher Steffan. Er habe sich regelmäßig in gesellschaftliche Debatten eingebracht und einen kosmopolitischen Blick eingenommen. "Da ging es dann weniger um die Abrechnung mit der eigenen Partei oder Kritik an der aktuellen Bundesregierung, sondern oftmals um das große Ganze."
Als positives Beispiel nennt der Wissenschaftler auch Thomas de Maizière (CDU), der über Parteigrenzen hinweg geschätzt werde und sich dezent in öffentliche Debatten einbringe – etwa bei der Initiative für einen handlungsfähigen Staat, bei der es um umfassende Reformen der deutschen Verwaltung geht. Steffan gibt sich überzeugt, dass differenzierte und reflektierte Überlegungen wie die von Schmidt oder de Maizière den Diskurs in einer Demokratie beleben können.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist offen, ob Merkel eines Tages auch eine solche Rolle einnehmen kann. Aktuell dreht sich die einstige Kanzlerin bei ihren Auftritten vorrangig um sich selbst. Eine der wenigen Ausnahmen war, als sie sich Anfang des Jahres nach dem Unionsvotum der AfD zur Migrationspolitik zu Wort meldete und Friedrich Merz kritisierte. Ansonsten vermeidet sie in den meisten Fällen direkte Angriffe. Das dürfte auch daran liegen, dass sie viel mit Selbstverteidigung beschäftigt ist.
Es dürfte einerseits der eigene Antrieb sein, das Lebenswerk zu erhalten. Andererseits sieht sich die CDU-Politikerin beständig Fragen zu ihrer Politik ausgesetzt – sei es zu Migration, Russland oder Corona. Da ist wenig Raum für Grundsätzliches.
Profis wissen, wie man Schlagzeilen erzeugt
Während Merkel ihre Amtszeit einordnet, wählt Kevin Kühnert den Gegenentwurf: offensiv, zugespitzt, innenpolitisch. Er setzt auf politischen Angriff und mischt sich offenbar direkt in die Tagespolitik ein, aus der er sich eigentlich zurückgezogen hatte. "Teilnehmende Beobachtung" heißt seine Kolumne, die ab November erscheint. Für Steffan ist das nicht überraschend, weil Polit- und Medienprofis wüssten, dass Prominenz, Personalisierung, Unerwartetes und Negativität Nachrichtenwerte darstellten und Anschlusskommunikation erzeugten.
Zwar hat sich Kühnert mit einer Kolumne in einem popkulturellen Musikmagazin nicht die ganz große Bühne gesucht. Aber mit seinen Attacken gegen Söder konnte sich der einstige SPD-Generalsekretär der Schlagzeilen sicher sein. Gut möglich, dass der 35-Jährige in künftigen Kolumnen weniger austeilt und nur zum Auftakt erst mal auf maximale Provokation gesetzt hat, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
Kühnert ist noch jung. Den Rückzug begründete er damals damit, dass er Zeit für sich und seine Gesundheit brauche. Er wird sich über kurz oder lang überlegen müssen, ob er ein richtiges politisches Comeback wagt oder sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht und einem Beruf fernab des Medienrummels nachgehen will. Einigen prominenten Spitzenpolitikern ist es tatsächlich gelungen, sich still und leise auf eine neue Aufgabe zu konzentrieren, ganz ohne Scheinwerferlicht.
Einigen ist der Rückzug gelungen
Die frühere Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens, Hannelore Kraft, zog sich nach der Wahlniederlage 2017 – zugegebenermaßen etwas trotzig wirkend – weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Die einstige SPD-Politikerin ist heute Vorsitzende des Kuratoriums der Friedrich-Ebert-Stiftung und Vizepräsidentin von Borussia Mönchengladbach. In politischen Talkshows findet man die 64-Jährige nicht, sie steht nicht auf Theaterbühnen und schreibt auch keine öffentlichkeitswirksamen Kolumnen.
Ihre Parteikollegin Andrea Nahles war einst Arbeitsministerin und gehörte zum Spitzenpersonal der SPD. Es gab eine Zeit, da stand Nahles vor jeder Kamera, war omnipräsent. Heute ist sie Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Eine gewichtige Position, ohne Frage. Öffentliche Äußerung begrenzt Nahles aber in der Regel auf dieses Themenfeld.
Ex-Vizekanzler Philipp Rösler (FDP) oder der frühere Außenminister Heiko Maas (SPD) sind in die Wirtschaft gegangen. Von ihnen hört man so gut wie gar nichts mehr. Und schleichend dürfte das Gros der deutschen Öffentlichkeit ihre Gesichter vergessen. Oder mit einem "Ah, ja – stimmt! Der war ja damals ..." reagieren, wenn ihre Namen fallen.
Nicht alles zahlt auf das gute Image ein
Sukzessive in Vergessenheit zu geraten, können offenbar nicht alle ertragen. Die sozialen Medien machen es außerdem leicht, präsent zu bleiben. Wolfgang Kubicki war bis vor Kurzem Vizepräsident des Bundestags. Er ist zwar heute noch stellvertretender Vorsitzender der FDP, doch die Partei zählt auf Bundesebene zur außerparlamentarischen Opposition. Kubickis Parteifunktion an sich ist also eher unbedeutend, dafür tut der 73-Jährige fleißig auf der Plattform X seine Meinung zu so ziemlich jedem Thema kund. Und sorgt so selbst dafür, nicht in Vergessenheit zu geraten.
Auch der CDU-Politiker Ruprecht Polenz nutzt soziale Netzwerke für sich. Er hat sich nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013 dort quasi noch mal neu erfunden. Im Netz fungiert er als eine Art Gewissen der CDU, meldet sich regelmäßig mit mahnenden Tönen zu Wort und fordert von der Union eine klare Abgrenzung zur AfD.
Für Ex-Politiker ist es gewiss nicht immer ganz einfach, den richtigen Ton zu treffen, wenn sie weiterhin das Bedürfnis haben, gehört zu werden. Was ist ein wichtiger Gedanke, eine spannende Perspektive? Und was ist unnötige Provokation, ja einfach blankes Nachtreten?
Es sei für das Publikum sicherlich ermüdend, wenn sich ehemalige Politikerinnen und Politiker regelmäßig über die Performance der eigenen Partei äußerten, so Kommunikationsforscher Steffan. Es zeuge von einem "Nicht-Loslassen-Können", das sich imagetechnisch nicht auszahle. Zwar lebe die Demokratie von Meinungsvielfalt und jeder dürfe sich zum Glück zu allem äußern. Doch Steffan hält fest: "Die Frage ist dann vor allem, ob man es immer sollte." Manchmal ist Schweigen die größere politische Tugend.
