Nach ihrem Abschied aus der aktiven Politik zieht es viele Ex-Politiker wieder ins Rampenlicht. Aktuellstes Beispiel für dieses Phänomen: Kevin Kühnert mit seiner neuen Kolumne.

Mit einer angriffslustigen Kolumne im Magazin "Rolling Stone": So meldet sich der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert offiziell auf der politischen Bühne zurück. Vor einem Jahr hatte er sich überraschend aus der Politik zurückgezogen. Lang war es dann still um den 35-Jährigen, zuletzt gab es aber bereits einige Auftritte. Nun nutzt er seine neue Plattform, um wieder gehört zu werden. Er teilt gegen CSU-Politiker Markus Söder aus. Dem wirft Kühnert "billige Identitätspolitik" vor. So ist es in einer Pressemitteilung des "Rolling Stone" zu lesen.

Kühnert ist bei Weitem nicht der einzige Spitzenpolitiker, der nach seinem Rückzug wieder in die Öffentlichkeit drängt. Der einstige Vizekanzler Robert Habeck hat seinen Abschied aus der Politik nicht nur zum Rundumschlag genutzt – auch hier bekam Söder sein Fett weg –, sondern der Grüne hat auch gleich sein Comeback angekündigt und eine eigene Veranstaltungsreihe im Berliner Ensemble gestartet. Dort sinniert er nun regelmäßig auf der Theaterbühne über die großen Fragen von Politik und Gesellschaft.

Angela Merkel (CDU) ist derzeit ebenfalls auf verschiedenen Bühnen zu finden, um über ihr Leben zu sprechen. Den ein oder anderen politischen Ratschlag der Ex-Kanzlerin gibt es inklusive. Ex-Politiker Michael Roth (SPD) hat gerade seine Memoiren veröffentlicht, und sein Parteikollege, der frühere Vizekanzler Sigmar Gabriel, hat zu so ziemlich jedem aktuellen Thema eine Meinung – und das laut.

"Erfasst von einem Sog"

Die Liste derer, die nach dem Ende ihrer Politkarriere weiter das Rampenlicht suchen, ist lang. Doch was treibt sie an? Und was macht es mit unserer Demokratie, wenn die immer selben Gesichter die politische Debatte mitbestimmen?

Schon Anfang der 2000er schrieb der Journalist Jürgen Leinemann in seinem Buch "Höhenrausch" über die "wirklichkeitsleere Welt der Politiker": "Alle haben sie irgendwann einmal die Welt verändern wollen, ein bisschen wenigstens, aber die meisten geraten doch alsbald in die Versuchung, ihre Wahlämter als Plattform zur Selbstbestätigung zu benutzen, sich und anderen mit ihren Privilegien Bedeutung vorzuspielen." Viele würden gar nicht merken, wie sie von einem Sog erfasst würden, der ihnen immer mehr äußeren Betrieb zumute und immer mehr innere Freiheit nehme. "Meist wollen sie es nicht wahrhaben."