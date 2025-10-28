Taliban in Deutschland "Befinden uns in einer Grauzone"

Von Julian Alexander Fischer 28.10.2025 - 18:45 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Die Taliban (Archivbild): Deutschland spricht mit Vertretern von ihnen. (Quelle: Siddiqullah Alizai/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Deutschland verhandelt mit den Taliban und lässt gleichzeitig deren Diplomaten ins Land. Kritiker warnen vor einer schleichenden Anerkennung der Islamisten.

Eigentlich pflegt Deutschland zu den aktuellen afghanischen Machthabern keinen Kontakt. Denn seitdem die Taliban-Islamisten nach dem Abzug internationaler Truppen wieder an der Macht sind, herrscht auf diplomatischer Ebene Funkstille – eigentlich.

Doch auch wenn die Bundesregierung nach eigenen Angaben die "De-facto-Regierung der Taliban politisch nicht als legitime Regierung Afghanistans" anerkennt, so gab es in den vergangenen Monaten mehrere Schritte in Richtung genau dieser Anerkennung. So verhandelt das Bundesinnenministerium aktuell direkt mit deren Vertretern über die Abschiebung von afghanischen Straftätern in ihr Heimatland.

Parallel dazu übernahm die Taliban-Regierung die afghanische Botschaft in Berlin und das Generalkonsulat in München. Vor Kurzem wurden auch Taliban-Angehörige ins Land gelassen, die angeblich das Bonner Generalkonsulat übernehmen sollen. Der vorherige Generalkonsul musste auf fragwürdige Weise Platz machen.

Mit den Verhandlungen und der Einreise der Taliban-Mitglieder bewirkt die Bundesregierung eine Legitimierung der Islamisten. Und die Folgen könnten weit über Deutschland hinausreichen.

Deutschland und die Taliban: "Eine Grauzone"

Dabei gibt es deutliche Kritik an dem Vorgehen der Bundesregierung. So betonte der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) kürzlich bei t-online bezüglich der Verhandlungen eines Abschiebedeals: "Die Unterzeichnung eines offiziellen Abkommens wäre der letzte Schritt zur Anerkennung dieses skrupellosen Terrorregimes und ein beispielloser Fehler."

Von einer Anerkennung will der Afghanistan-Experte Conrad Schetter jedoch noch nicht sprechen. Im Gespräch mit t-online erklärt er aber: "Wir befinden uns in einer Grauzone, in der die Taliban immer mehr an Legitimität gewinnen." Das sei vonseiten der Islamisten eine klare Politik. Demnach haben die Taliban die Grenzen bereits stark verschoben.

(Quelle: Bonn International Centre for Conflict Studies) Zur Person Conrad Schetter ist Direktor des Bonn International Centre for Conflict Studies und Professor für Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Bonn. Dabei forscht er insbesondere zu Afghanistan und den Taliban. 2022 veröffentlichte er das Buch "Die Taliban. Geschichte, Politik, Ideologie".

Allerdings geht es nicht nur Deutschland so. Denn auch wenn das ebenfalls international isolierte Russland bisher der einzige Staat ist, der die Taliban-Regierung offiziell anerkannt hat, so sprechen deutlich mehr Länder mit deren Vertretern. "Auf einer informellen Ebene haben sehr viele Staaten erkannt, dass man mit den Taliban reden und mit ihnen arbeiten muss, auch wenn man sie international nicht anerkennt", betont Schetter.