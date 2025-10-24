Organisierte Kriminalität in Deutschland "Brutal und skrupellos": BKA warnt vor neuer Strategie der Mafia

24.10.2025

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mit einem Paket Kokain, das vor Borkum von einem Schiff geworden wurde. (Quelle: Arne Dedert)

Für die Organisierte Kriminalität ist Deutschland ein Milliardenmarkt. Vor allem der Handel mit Drogen floriert – und könnte wegen der US-Regierung noch wachsen.

Die Organisierte Kriminalität (OK) in Deutschland verursacht weiter Milliardenschäden und wirbt zunehmend Jugendliche und auch Kinder an. Kriminelle Gruppen rekrutieren sie für Drohungen, Angriffe und auch Tötungen, heißt es in dem am Freitag in Wiesbaden vorgestellten Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2024 des Bundeskriminalamtes (BKA).

Das BKA äußerte sich besorgt über "die Rekrutierung von teils unerfahrenen Minderjährigen" für Gewalttaten, auch wenn es in Deutschland anders als etwa in Skandinavien bisher nur um "Einzelfälle" gehe. BKA-Chef Holger Münch verwies bei einer Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) darauf, dass Jugendliche oft über Gaming-Plattformen oder soziale Medien angeworben werden. Damit sollten Verbindungen zur Organisierten Kriminalität verschleiert werden.

Bei Cannabis wird Dobrindt deutlich

"Auf dem Vormarsch" sei auch "crime as a service", also wenn Gruppen der organisierten Kriminalität ihre Aktivitäten als Dienstleistung anbieten, erklärte das BKA. Verwiesen wird dabei insbesondere auf den Bereich der Geldwäsche. Das Hauptfeld der OK bleibe aber der Drogenhandel. Trotz der Teil-Legalisierung von Cannabis registrierten die Behörden in diesem Bereich fast 100.000 Delikte.

Laut BKA wird Cannabis weiterhin illegal in Deutschland angebaut und in großem Umfang eingeschmuggelt. Innenminister Dobrindt kritisierte das Gesetz der Ampelregierung scharf: "Ein richtiges Scheißgesetz, wenn Sie mich fragen." Laut Koalitionsvertrag von Union und SPD soll es analysiert und gegebenenfalls geändert werden.

Drogenbeauftragter warnt vor Reaktion der Kartelle

BKA-Präsident Münch erklärte, neben Cannabis habe Kokain mit rund 31.000 Delikten den zweitgrößten Anteil. Schmuggler passten ihre Routen an und nutzten vermehrt Häfen in Südwesteuropa. Zudem wachse der Markt mit synthetischen Drogen: 37 Produktionsstätten seien sichergestellt worden. Laut BKA ist der Handel von Drogen wie Ecstasy, Crystal, Ketamin, Kokain sowie Designerdrogen (NPS) "jeweils im zweistelligen Prozentbereich angestiegen".

Möglicher Hintergrund ist das harte Vorgehen der USA gegen den Drogenhandel. "Ein verschärftes Vorgehen der US-Regierung gegen Drogenkartelle in Kolumbien und Venezuela wird die Lage in Europa und auch in Deutschland wohl nicht automatisch entspannen – im Gegenteil", sagte der Drogenbeauftragte des Bundes, Hendrik Streeck, der "Bild". Erfahrungsgemäß reagierten kriminelle Netzwerke mit "Ausweichrouten, neuen Transitländern und auch neuen, meist noch potenteren Ersatzstoffen", so Streeck. Ihm zufolge spielt auch das hochpotente, synthetische Opiat Fentanyl eine zunehmende Rolle.

Dobrindt will an Vermögen der Organisierten Kriminalität