Drama in Herdecke Messerangriff auf Iris Stalzer: Haftbefehl gegen Tochter

Von dpa , t-online 24.10.2025 - 18:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Iris Stalzer (SPD), die designierte Bürgermeisterin von Herdecke: Sie soll am 4. November vereidigt werden. (Quelle: Bernd Henkel/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bislang war die Adoptivtochter von Iris Stalzer in einer Jugendpsychiatrie untergebracht. Nun sahen sich die Ermittler zum Handeln gezwungen.

Zweieinhalb Wochen nach der lebensbedrohlichen Messerattacke auf die neu gewählte SPD-Bürgermeisterin von Herdecke hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die tatverdächtige 17-jährige Adoptivtochter von Iris Stalzer erwirkt. Das berichtet "Focus" unter Berufung auf Behördensprecher Michael Burggräf. "Die Beschuldigte wurde allerdings von der Haft unter Auflagen verschont", sagte er.

Nach der Tat am 7. Oktober in der 23.000-Einwohner-Stadt in Nordrhein-Westfalen war die Adoptivtochter in eine Jugendpsychiatrie eingewiesen worden. Der Unterbringungsbeschluss für die Jugendliche lief am Donnerstag aus. Darum beantragten die Strafverfolger nun die Untersuchungshaft, heißt es. Laut "Focus" muss sich die Jugendliche jeden Tag bei einer Polizeiwache melden. Das Jugendamt Herdecke habe die Tochter in ihre Obhut genommen. Wo das Mädchen unterkommen wird, sei unklar.

Messerangriff in Herdecke: Immer wieder gab es Anzeigen

Zuvor war bekannt geworden, dass sich die Kommunalpolitikerin und ihre Kinder vor dem Messerangriff gegenseitig über längere Zeit bei der Polizei der häuslichen Gewalt beschuldigt hatten. Es habe seit Jahren immer wieder Meldungen zu Vorfällen gegeben, mehrfach seien Polizeistreifen deshalb am Haus der designierten Bürgermeisterin im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der zuständigen Kreispolizei Ennepe-Ruhr.

Beschuldigungen seien von beiden Seiten erhoben worden – also nicht nur von der Mutter gegen ihre Kinder, sondern auch von den Kindern gegen die Mutter, sagte der Sprecher. Die Beamten hätten daraufhin Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen und die nötigen Sofortmaßnahmen getroffen. Welche das waren, wollte der Sprecher mit Blick auf die familiäre Privatsphäre und die laufenden Ermittlungen nicht sagen.

Grundsätzlich möglich sind Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote für zehn Tage. Noch Mitte des Jahres hatte die Kommunalpolitikerin sich bei der Polizei beschwert, dass ihr nicht die erforderliche Hilfe geleistet werde, wie der Polizeisprecher bestätigte.

Messerangriff auf Iris Stalzer: Motiv weiter im Dunkeln

Die designierte Bürgermeisterin der Stadt im Südosten des Ruhrgebiets war bei dem Angriff in ihrem Haus lebensgefährlich verletzt worden. Ihre Adoptivtochter steht im Verdacht, sie über einen Zeitraum von mehreren Stunden im Keller des Hauses bedroht und gequält zu haben. Neben 13 Messerstichen soll die 57-Jährige auch zahlreiche Kopfverletzungen erlitten haben.

Zu den möglichen Motiven gibt es weiter keine Angaben. In der Familie gab es laut Polizei und Staatsanwaltschaft familiäre Streitigkeiten. Die Juristin hatte nach dem Angriff ihre 17-jährige Adoptivtochter belastet, nachdem sie sie zunächst nicht als Angreiferin genannt hatte. Der 15-jährige Adoptivsohn war zur Tatzeit ebenfalls im Haus. Ob er eine Rolle bei den Geschehnissen spielte, ist noch Teil der laufenden Ermittlungen.