"Stadtbild"-Debatte SPD-Fraktionsvize demonstriert gegen Merz

Von t-online , wan 25.10.2025 - 00:19 Uhr

Wiebke Esdar, SPD-Fraktionsvorsitzende: Sie lief auf einer Demonstration mit, die gegen Bundeskanzler Frierich Merz gerichtet war. (Archivbild)

In Bielefeld gehen Menschen gegen die "Stadtbild"–Äußerung von Friedrich Merz auf die Straße. Darunter auch eine Politikerin des Koalitionspartners SPD.

Bei einer Demonstration gegen die "Stadtbild"-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz in Bielefeld am Freitag war unter den rund 1.000 Teilnehmern auch eine prominente SPD-Politikerin. Auf Fotos der Veranstaltung ist zu sehen, wie Wiebke Esdar ein Banner hält und für Fotografen posiert. Sie ist aber nicht nur Wahlkreisabgeordnete der SPD für Bielefeld.

Die 41-jährige Politikerin ist auch stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und damit auch Teil der schwarz-roten Regierungskoalition. Auf den Bildern hält sie ein Banner mit der Aufschrift "Zusammenhalt statt Spaltung" des Bielefelder Bündnisses gegen Rechts hoch. Esdar selbst postete Bilder von sich bei der Demo in ihren Instagram-Stories.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte mit der Aussage, Migranten seien ein "Problem im Stadtbild" erneut Diskussionen über die Migrationspolitik ausgelöst. Am Mittwoch konkretisierte Merz, es sei ihm um Migranten ohne Aufenthaltsrecht und Arbeit gegangen, die sich nicht an die in Deutschland geltenden Regeln halten.

Merz-Aussagen Anlass zur Demonstration

Das Bündnis gegen Rechts aus Bielefeld hatte unter dem Motto "Wir sind das Stadtbild" zur Demo aufgerufen. Auf der Webseite hieß es deutlich: "Anlass sind die offen diskriminierenden Aussagen von Bundeskanzler Merz, der im Zusammenhang mit Migration von einem 'Problem' im 'Stadtbild' spricht".

Der Mitorganisator der Demonstration, Klaus Rees, bestätigte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass Esdar Teilnehmerin gewesen ist. Er sagte, sie sei schon lange im Bündnis und habe das Netzwerk mit ins Leben gerufen. Bei der Demo habe sie aber keine organisatorische Rolle gespielt. "Ja, Wiebke Esdar ist mitgelaufen, war bei der Demonstration dabei. Sie war als interessierte Bürgerin dabei. Wir haben keine explizit eingeladen, auch keine Politiker. Alle waren eingeladen, zu kommen. Ich freue mich, dass Wiebke dabei war", sagte er der Zeitung.

Auf ihrer Facebook-Seite gab es Kritik am Verhalten der Bundespolitikerin. "Ganz groß auf der Titelseite, die Tochter...SPD sitzt in der Regierung und demonstriert gegen den Chef. Mit Vollgas in die politische Unbedeutsamkeit", schrieb ein Kommentator, "Rücktritt... sofort" forderte ein anderer.

Weitere bundesweite Proteste

Die bundesweiten Protestaktionen nach der Stadtbild-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz gehen auch am Wochenende weiter. Unter anderem in Hamburg werden am Samstag rund 5.000 Teilnehmer erwartet. Die Veranstaltung mit dem Titel "Wir sind das Stadtbild" startet um 13.00 Uhr auf dem Rathausmarkt. In Magdeburg und Nürnberg wurden Demonstrierende im niedrigen dreistelligen Bereich angemeldet.