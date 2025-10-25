Absoluter Kultfilm läuft heute im TV

Ein Fünftel ist minderjährig Zahl der Abschiebungen aus Deutschland steigt deutlich

25.10.2025

Abschiebungen aus Deutschland. Jede fünfte abgeschobene Person ist minderjähirg. (Archivbild) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

Bei Abschiebungen spricht die Regierung oft von Gefährdern aus Afghanistan und Syrien. Betroffen waren bisher jedoch überwiegend andere Personengruppen.

Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Von Januar bis September wurden 17.651 Menschen abgeschoben, im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 14.706, was einem Anstieg von rund einem Fünftel entspricht.

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Die Antwort liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die meisten Betroffenen wurden mit Abstand in die Türkei (1.614) und nach Georgien (1.379) abgeschoben. Bei fast jeder fünften Person (3.095) handelte es sich um ein Kind oder einen Jugendlichen.

Linken-Politikerin: Behörden kennen "kaum noch Tabus"

Die Linken-Innenexpertin Clara Bünger kritisierte die Entwicklung scharf. "Wenn es darum geht, die Zahl der Abschiebungen in die Höhe zu treiben, kennen die Behörden kaum noch Tabus", sagte sie der Zeitung.