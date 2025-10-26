Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Dschungelcamp-Gerücht: Ist sie dabei?

Dieser Supermarkt verdient am meisten

Die Mutter aus "Lassie" ist tot

Wahlumfrage für die Parteien im Bund Schwarz-Rot verliert – auch AfD überrascht

Von afp 26.10.2025 - 06:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Spitzen der Koalition: Markus Söder, Friedrich Merz, Bärbel Bas und Lars Klingbeil. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Regierungspartner von Union und SPD büßen an Zustimmung ein. Doch auch die AfD zeigt eine überraschende Trendumkehr.

Schwarz-Rot verliert weiter an Zustimmung. In der wöchentlichen Umfrage des Instituts Insa für "Bild am Sonntag" kommen die Koalitionspartner Union und SPD zusammen lediglich auf 39 Prozent. Der Zustimmungswert für die Union von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sank demnach um einen Prozentpunkt auf 24 Prozent. Der Koalitionspartner SPD gewann im Vorwochenvergleich einen Prozentpunkt dazu (15 Prozent).

Die AfD verlor zwar einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche, bleibt mit 26 Prozent jedoch stärkste Kraft. Die Linke und die Grünen stehen jeweils bei elf Prozent Zustimmungswert. Das BSW und die FDP würden mit jeweils vier Prozent derzeit den Einzug in den Bundestag verpassen.

Zunehmend unzufrieden äußerten sich die Befragten gegenüber der Arbeit der Bundesregierung: 66 Prozent sahen diese kritisch, was ein Anstieg von drei Prozentpunkten zur letzten Befragung war. 49 Prozent aller Befragten rechneten damit, dass die derzeitige Regierung nicht die komplette Legislaturperiode bis 2029 bestehen bleiben wird.