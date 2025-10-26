Experte zu Drohnen-Abwehr-Kampf Zehn Millionen Euro – nur für Sicherheit am Flughafen München

Von t-online 26.10.2025 - 10:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Hinweisschild "Drohnen verboten" am Flughafen in München (Archivbild): Der Flugbetrieb dort musste zuletzt mehrfach gestoppt werden. (Quelle: Enrique Kaczor/onw-images/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Drohnen über Flughäfen in München und Kopenhagen legten zuletzt den Luftverkehr lahm. Oliver Dörre, Chef des Radarspezialisten Hensoldt, nennt erstmals Zahlen, was der Schutz eines Airports kostet.

Oliver Dörre kennt sich aus mit Verteidigung. Der Chef des bayerischen Rüstungsunternehmens Hensoldt war mehr als zwanzig Jahre bei der Bundeswehr. Nach den jüngsten Drohnen-Attacken auf die zivilen Flughäfen von München, Kopenhagen und Oslo warnt er aber vor falschen Vorstellungen in der Drohnen-Abwehr wie sie etwa EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit der Idee eines Drohnen-Walls geweckt hatte: Er tue sich „mit dem Begriff ,dWall' schwer – er suggeriert eine Mauer, durch die nichts dringt, sagte Dörre der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Der Verteidigungsexperte äußerte auch schwere Bedenken gegen den Plan der bayerischen Landesregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Drohnen über Flughäfen einfach abzuschießen. „Wer einfach abschießt, ohne an die Folgen zu denken, handelt fahrlässig", sagte Dörre im "FAZ"-Interview weiter und warnte: „Gerade an Orten wie Flughäfen muss Sicherheit ganzheitlich gedacht werden – von der Detektion bis zur verantwortungsvollen Neutralisierung."

Dörre nannte erstmals auch Zahlen, zu den Kosten. „Sie können einen großen Flughafen wie in München für zehn Millionen Euro vor Drohnen schützen", so der Hensoldt-Chef. Einmalig. Nur für die Anschaffung des Systems. Ohne Betrieb.

Wichtige Lehren aus dem Kampf der Ukraine gegen Russland

Mit Blick auf Chinas vorherrschende Rolle bei seltenen Erden und den Nachschubproblemen der deutschen Autoindustrie bei der Chip-Versorgung durch den chinesisch-niederländischen Halbleiter-Fertiger Nexperia mahnte Hensoldt-Chef Dörre zudem: „Lieferkettensicherheit ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern ein sicherheitspolitisches Thema."

Der Verteidigungsexperte äußerte sich im FAZ-Interview auch zur Zukunft des Drohnen-Kriegs und Lehren der ukrainischen Armee im Kampf gegen die Streitkräfte des russischen Staatschefs Wladimir Putin. „Die zukünftige Kampfstärke, das sehen wir in der Ukraine, liegt in der innovativen Vernetzung auf dem Gefechtsfeld", so Dörre.

Seine Lehren aus dem Abwehrkampf der Ukraine umschreibt Dörre mit dem Begriff „gläsernes Schlachtfeld". „Wenn ich einen Krieg gewinnen will, dann geht das nicht nur mit dem besten Panzer oder einer Drohnenarmee. Es ist wirklich die Vernetzung dieser Systeme, von der See zum Land in die Luft und den Weltraum, die den Unterschied ausmacht", so der Hensoldt-Chef im FAZ-Interview.