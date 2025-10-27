t-online - Nachrichten für Deutschland
Bärbel Bas: SPD-Chefin spricht über den Tod ihres Ehemannes

"Wenn du mal so richtig unten bist"
Bärbel Bas spricht über den Tod ihres Mannes

Von afp
27.10.2025 - 19:57 UhrLesedauer: 1 Min.
Bärbel Bas: Sie verlor 202 ihren Mann.Vergrößern des Bildes
Bärbel Bas: Sie verlor 202 ihren Mann. (Quelle: Kay Nietfeld)
Bärbel Bas spricht über den schmerzlichen Verlust ihres Mannes, aus dem sie neuen Lebensmut schöpfte. Der Tod gab ihr einen frischeren Blick auf das, was wirklich zählt.

Die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas hat aus der Trauer um den Tod ihres Mannes Kraft gewonnen. "Wenn du Menschen in deinem Leben verlierst, kriegst du eine andere Sichtweise", sagte die Bundesarbeitsministerin der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag. Bas' langjähriger Lebenspartner und Ehemann, der SPD-Politiker Siegfried Ambrosius, war 2020 mit 79 Jahren gestorben.

"Wenn man manche Tiefschläge überstanden hat, hat man einen anderen Kompass", sagte die 57-Jährige. "Deswegen nehme ich auch vieles mit Humor", fuhr sie fort. "Wenn du mal so richtig unten bist, dann weißt du auch, was eigentlich wertvoll ist." Sie habe in ihrem Leben schon viel Gutes und viel Schlechtes erlebt, sagte Bas weiter. "Das macht mich frei."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
