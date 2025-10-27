Bärbel Bas spricht über den schmerzlichen Verlust ihres Mannes, aus dem sie neuen Lebensmut schöpfte. Der Tod gab ihr einen frischeren Blick auf das, was wirklich zählt.

Die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas hat aus der Trauer um den Tod ihres Mannes Kraft gewonnen. "Wenn du Menschen in deinem Leben verlierst, kriegst du eine andere Sichtweise", sagte die Bundesarbeitsministerin der "Süddeutschen Zeitung" vom Dienstag. Bas' langjähriger Lebenspartner und Ehemann, der SPD-Politiker Siegfried Ambrosius, war 2020 mit 79 Jahren gestorben.

"Wenn man manche Tiefschläge überstanden hat, hat man einen anderen Kompass", sagte die 57-Jährige. "Deswegen nehme ich auch vieles mit Humor", fuhr sie fort. "Wenn du mal so richtig unten bist, dann weißt du auch, was eigentlich wertvoll ist." Sie habe in ihrem Leben schon viel Gutes und viel Schlechtes erlebt, sagte Bas weiter. "Das macht mich frei."