Von dpa 27.10.2025 - 21:31 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Horst Rehberger: Er wurde 87 Jahre alt. (Quelle: Jens Wolf)

Er war Minister in zwei Bundesländern und Bürgermeister seiner Geburtsstadt Karlsruhe: Horst Rehbergers politische Karriere war lang. Nun ist der FDP-Politiker gestorben.

Der FDP-Politiker und ehemalige Landesminister Horst Rehberger ist gestorben. Das bestätigte seine Familie der Deutschen Presse-Agentur. Er wurde 87 Jahre alt. Die politische Karriere des Juristen führte ihn in mehrere Bundesländer.

Von 1984 bis 1985 war Rehberger Wirtschaftsminister im Saarland, bis 1990 außerdem Vorsitzender der Saar-FDP. 1990 wechselte er als Wirtschaftsminister nach Sachsen-Anhalt. 1993 musste Rehberger im Zuge der sogenannten Gehälteraffäre zurücktreten, wurde juristisch später aber voll rehabilitiert. 2002 wurde er erneut Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt.

Rehberger behielt das Amt bis 2006. In dieser Zeit war er auch Stellvertreter von Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU), der von 2002 bis 2011 Regierungschef war.